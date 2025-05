Karina García dio la razón por la que no le hizo caso a su hija, de no estar con ningún hombre en el reality

‘La Casa de los Famosos’ cada vez está más cerca de su gran final, en los últimos días, este lunes que pasó pudimos observar un ambiente más tranquilo en la casa, esto después de la eliminación de Karina García el pasado de domingo. Un detalle que cambio en la semana que pasó es que la votación fue diferente, el que obtuviera el porcentaje más alto debía salir, pues los votos de parte del público se tomarían como negativos, entonces no se decidía a quién salvar, sino a quién eliminar

Los famosos, el día después de su salida, tienen todo un día dentro de los diferentes programas de RCN, así estuvo ayer Karina García, pasando por ‘Buen Día Colombia’, ‘Mañana Express’ y más formatos del canal. Allí la pusieron al día de todas las polémicas en las que la han involucrado durante su estadía, como las acusaciones de Marcela Reyes sobre infidelidad, su relación con Mariana Zapata y por supuesto todo su romance con altafulla.

En su paso por estos programas, le preguntaron sobre por qué no le hizo caso a los consejos de su hija Isabella, a lo que Karina contestó que es una mujer que ama, pero que también necesita ser amada y que no sabe vivir sin amor.

“Ay, que les puedo decir, yo soy una mujer que vino al mundo a amar y ser amada, entonces la verdad yo no me niego al amor. Soy una mujer soltera, no tengo compromisos” expresó la modelo.

La alerta de la hija de Karina García por el cierre de cuentas a los famosos

Días antes de la salida de Karina, los fandoms de Melissa Gate y Emiro se habrían unido con el fin de hacer cerrar las cuentas de las redes sociales de García, pero también de su hija Isabella. Sin embargo, el “Team Karina” estaría haciendo lo mismo en contra de Melissa, es tanto el fanatismo de las personas, que no han dejado de atacarse con el fin de defender a su favorito, es por eso que Isabella exigió respeto a través de sus redes.

“Respeten que nada se les ha hecho, siempre culpan en el team Karina de las cosas, no solamente es en la casa, también es afuera. Que todo lo que pasa con las cuentas es culpa del team Karina, se meten con las cuentas de los familiares. Tengo el dm estallado de gente que se está uniendo para eliminarme la cuenta.”