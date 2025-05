“Ese día no lo voy a olvidar”: Carolina Soto, de ‘Día a día’, contó el momento que la marcó junto a su mamá

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que ha estado presente en los hogares colombianos durante más de dos décadas, buscando acompañar las mañanas de los televidentes bajo la presentación de Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Sería una morronga”: Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó cuántas veces ha sido infiel

Carolina Soto lleva varios años siendo parte de ‘Día a día’, donde se ha encargado de demostrar su talento ante las pantallas, convirtiéndose así en una de las más queridas por parte de los televidentes y ahora con el fin de celebrar el Mes de la Madre, han sido varias las sorpresas por parte del canal, así como también aquellas infidencias que resultan siendo desconocidas para el público sobre su etapa en la niñez.

Pues, hace pocos días, en medio de una dinámica, la caleña terminó contando uno de los momentos que más la marcó, tratándose, precisamente, de aquel peor regaño que recibió de su mamá: “El peor regaño que recibí de mi mamá, que aún no olvido, es que no le contesté el celular, me fui de fiesta y llegué como a las 7 de la mañana, me estaba esperando en la puerta a las 7 de la mañana histérica. Ese día no lo voy a olvidar porque además, yo nunca fui rumbera, yo nunca fui de salir, ni de dejar de contestarle el celular, entonces ese día ella estaba muy asustada la vez que me regañó”.

Cabe resaltar que Carolina Soto cuenta con una excelente relación con su mamá, pues la vida nocturna como fue mencionado, no resultó siendo en ningún momento atractivo para ella, pues deseaba enfocarse mucho más en sus proyectos y así poder crecer profesionalmente.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de ‘Día a día’?

Carolina Soto, de ‘Día a día’ luego de su matrimonio con Germán González y su deseo de agrandar la familia, tomó la decisión de convertirse en madre, dándole la bienvenida a su hijo, Valentino, quien actualmente estaría sobre sus siete años de edad y años más tarde para completar la familia llegó Violeta, quien los ha unido mucho más y se encuentra en sus seis años.

A pesar de los diferentes compromisos con los que cuenta tanto la presentadora de ‘Día a día’ como su esposo, buscan apoyar cada uno de los proyectos de sus hijos.