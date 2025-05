Yeison Jiménez le aguó el ojo a sus fans al revelar por qué no le gustan las tortas de cumpleaños

El caldense Yeison Jiménez se ha posicionado en los escaños más altos del género popular, todo esto por el esfuerzo y sacrificio que le metió a su carrera, demostrando con ello que no solo se necesita talento para triunfar. Justamente, a pocos días de lograr uno de sus máximos sueños, presentarse en el Campín, el intérprete de ‘Vete’ le reveló a PUBLIMETRO COLOMBIA, la razón por la que casi no le gustan las tortas de cumpleaños.

La historia de vida de Jiménez es digna de un documental de Netflix, debido a que a pesar de las dificultades económicas que vivió en su infancia y adolescencia, no se dejó llevar por las problemáticas sociales que veía cuando habitaba al sur de Bogotá y trabajaba como vendedor de aguacates en Corabastos.

Dentro de lo que enfrentó cuando vivía en el sector de Dindalito, el artista ha revelado que tuvo que defender su vida por una guerra de bandas y la presencia de una frontera invisible; a lo que se le suma la muerte de uno de sus cuñados.

Pero a pesar de esto hubo varios momentos emotivos mientras vivió allí, unos de ellos lo que fue la celebración de varios de sus cumpleaños, algo que no conoció hasta el día que unos de sus amigos le dieron una sorpresa. A pesar de estas circunstancias el nacido en Manzanares continuó con sus metas y está a menos de 3.000 boletas en hacer ‘sold out’ en uno de los escenarios más importantes del país, el ‘Coloso de la 57′.

“Yo me entero de que a las personas les dan tortas de cumpleaños cuando tenía 19 años, cuando dos amigos llegan a mi cuarto en Kennedy con una ‘tortica’ y me dicen”Feliz Cumpleaños". Nunca me habían dado una torta de cumpleaños en toda mi niñez. (...) Mi mamá nos hacía un almuerzo, un arroz con pollo, un sancocho. La única vez que me ofrecieron un regalo de cumpleaños, fue mi mamá, que me dijo que tenía para darme una gorra que me gustaba que valía $50.000 pesos, o hacerme un sancocho, y yo decidí el sancocho", expresó Jiménez.

“Hubo un cumpleaños mío que me dieron 36 tortas de cumpleaños, hace por ahí unos ocho años, no creo que haya probado cuatro. Tenía cierto recelo con eso, era algo personal”, añadió el cantante a la pregunta que le realizó el diario gratuito más grande del mundo.