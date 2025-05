Yeison Jiménez confesó que le ha sido infiel a su esposa, Sonia Restrepo, “no he sido un hombre 100% fiel”

Más allá de sus reconocimientos musicales, el cantante, Yeison Jiménez, ha sabido encaminarse por otras facetas como lo es el de empresario, pues actualmente contaría con alrededor de 9 negocios, buscando que su única fuente de ingreso no sea la música, ya que espera retirarse en algunos años para así compartir con su familia.

Uno de los proyectos más importantes para Yeison en este 2025 tiene que ver, precisamente, con su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, que tendrá lugar en el mes de julio, contando con varias sorpresas para sus seguidores.

En medio de su anuncio oficial, Jiménez fue entrevistado por la emisora ‘Tropicana’, donde se refirió a varios aspectos, entre ellos la relación con su pareja, Sonia Restrepo, la cual lleva más de 10 años y ha sido quien la ha acompañado en las buenas y en las malas, así como también en las primeras etapas de carrera.

Sin embargo, su unión no ha sido color de rosa, según mencionó el cantante para la emisora, no ha sido un hombre 100% fiel y su relación ha tenido que atravesar por varias situaciones: “Yo con mi esposa tengo un pacto de que hasta donde seamos felices, no hasta donde la gente quiera, no hasta la fama me deje, no hasta donde yo quiera, sino hasta que haya felicidad (…)

El amor se transforma. Yo llevo 12 años con mi esposa, es demasiado tiempo, y en estos 12 años el amor no es igual a hace años atrás. Pero el amor se transforma en otro tipo de cosas, de muchísima confianza. Me sigue gustando mi esposa, creo que a ella también le gusto. Si me lo preguntan, no he sido un santo, no he sido un hombre 100% fiel, quedaría muy payaso de mi parte, pero he tratado de cultivar y de cuidar demasiado mi relación, mi hogar, y no venderla ni cambiarla por cualquier cosa. Eso es lo que puedo resaltar", fueron las declaraciones de Yeison Jiménez para ‘Tropicana’.

¿Cuál fue el regalo de Yeison Jiménez para su esposa en su cumpleaños?

Yeison Jiménez, además de organizarle una fiesta de cumpleaños a su esposa con varios detalles e invitados, la sorpresa final tuvo que ver con una camioneta como su regalo principal, donde su emoción terminó siendo más que evidente.