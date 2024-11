El lujoso destino al que viajó Carolina Cruz con sus amigas

Carolina Cruz, la famosa presentadora de programas como ‘Muy buenos días’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y actualmente ‘Día a día’ de Caracol Televisión dio detalles por medio de sus redes sociales del viaje en que se encuentra junto a sus amigas, entre ellas Andrea Serna, Yaneth Waldman y Jessica de la Peña. Recientemente, las cuatro se habían reunido y al respecto Andre Serna había compartidos varias juntas por el cumpleaños de la presentadora Jessica, dedicándoles un tierno mensaje a todas sus amigas.

“Dicen por ahí que “nadie es indispensable”, no podría estar más en desacuerdo con esa afirmación: las amigas si lo son, te alivian, alegran, apapachan, una amiga es de lo más valioso que puedes tener.” Ahora las cuatro están juntas en Nueva York, todas a través de su sus redes sociales han ido compartiendo detalles del especial viaje, donde se le ha visto caminando por las calles de la gran manzana y este domingo visitaron lo que al parecer sería el famoso edificio ‘Empire State’, también se mostraron el tren, lugar en el que reconocieron a Andrea Serna algunas personas, pidiéndole fotos.

Carolina posteo un carrete de fotos, en el que salen juntas y también les dedico unas tiernas palabras a sus amigas, indicando que estos viajes eran un no negociable en la vida, además señaló lo mucho que las aprecia: “Todo el año esperando este momento, mi merecimiento, mi espacio, mi tiempo al lado de mis amigas VITAMINA, las que me recargan y me alivian las cargas. ¡De esos viajes que nos tenemos que regalar siempre y digo TENEMOS, porque son esos NO NEGOCIABLES Que te dan vida y recargan el alma, Las Amo Amigas Mías GRACIAS!!”. También, las presentadoras y la actriz aprovecharon para ir de compras, probar la gastronomía de la ciudad y asistir a un show navideño.