Yina Calderón tildó de “trepadora” a Karina García antes de la eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

En el día de convivencia 106 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se vivió el brunch de los nominados, quienes respondieron a las preguntas formuladas por el líder de la semana en una jornada en la que uno de ellos será el eliminado.

‘La casa de los famosos Colombia 2’ vivirá la votación negativa, en la que será el público el que decida entre Altafulla, Camilo Trujillo, La Jesuu, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, Yina Calderón y Karina García la persona eliminada de la competencia.

Sin embargo, tal y como se acostumbra al momento de disfrutar del polémico desayuno los ataques no faltaron y entre ellos Yina Calderón contra Karina García. Pues una de las preguntas correspondía a la virtud y defecto de otro participante.

“Karina me parece que es una persona muy… tiene mucho amor propio, y eso es encantador en una mujer, porque eso mismo es lo que la hace ver femenina, ella se quiere demasiado y eso es importante, porque si no se quiere uno mismo quién lo va a querer. Y el defecto que yo siento en Karina es que es trepadora”, dijo Yina Calderón.

Por su parte, Karina García también respondió a las mismas preguntas, por lo que al igual que la DJ le lanzó flores, y luego el dardo. “Yina, es una persona muy creativa. Defectos: traidora y mala amiga”, dijo Karina García.

Ante esto Yina Calderón le recordó que gracias a ella fue las chicas fuego se enfrentaron a Coco desatando una guerra campal entre ellas con el actor antes de ser eliminado de la competencia.

“Nosotras, por meternos en peleas que no eran de nosotros, fuimos impulsivamente sin siquiera escuchar a Coco, sino por defender a Karina. Me agarré con La Abuela, y le dije que porqué estaba tan encima de Karina, nunca quise entender a La Abuela. Compré peleas ajenas donde no las había y me arrepiento de haber creído en esta trepadora”, dijo Yina Calderón.