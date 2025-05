Indignante: roban a Ana del Castillo en pleno concierto

La reconocida artista de música vallenata, Ana del Castillo, vivió un momento de profunda indignación durante una de sus recientes presentaciones en vivo. La cantante, conocida por su potente voz y enérgica presencia en el escenario, fue víctima de un robo en medio de su concierto en el municipio de Purísima, Córdoba, en la noche de este 10 de mayo. Un hecho que ha generado sorpresa y preocupación entre sus seguidores y la comunidad musical.

Ana del Castillo fue robada y esto dijo en el escenario

Al darse cuenta que el elemento hurtado fue su teléfono celular, no dudo en gritar en medio del escenario: “¡Necesito mi teléfono, no joda!” Este tipo de situaciones, aunque lamentablemente pueden ocurrir en eventos masivos, resultan especialmente impactantes cuando la víctima es la propia artista que está brindando entretenimiento al público.

A pesar de haber sido víctima de robo, Ana mostró su generosidad al prometer no tomar represalias contra el ladrón mencionando: "¿Quién tiene el teléfono? Yo no voy a dejar que le peguen (...)Hágame el favor y me lleva el celular, como tuvo los cojones para quitármelo”.

La noticia del robo corrió rápidamente a través de las redes sociales, donde fanáticos y seguidores de Ana del Castillo manifestaron su solidaridad y repudio ante el hecho. Muchos expresaron su preocupación por la seguridad de la artista y su equipo, así como su indignación por la falta de respeto hacia quienes se dedican al arte y el entretenimiento. Este suceso pone de manifiesto, una vez más, que la inseguridad también le llega hasta a los más famosos.

Si bien no se ha detallado qué tipo de pertenencias fueron sustraídas, este tipo de incidentes puede generar no solo pérdidas materiales, sino también un impacto emocional significativo en la víctima. Para Ana del Castillo, quien se entrega por completo a su público en cada presentación, este robo en medio de su trabajo seguramente ha sido un momento amargo y desalentador.

Sus seguidores también manifestaron su rechazo ante este hecho, ya que, al parecer, la inseguridad ha sido una constante en el municipio donde se presentó la cantante.