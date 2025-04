“No aguanto más”, Ana del Castillo cumplió su promesa con Dios y volvió a tomar alcohol

La escena del género vallenato en la música, se ha visto por generaciones con una gran cantidad de intérpretes hombres, las mujeres que han podido resaltar en este ámbito son contadas. Una de las que logró ser visible nacional e internacionalmente fue Patricia Teherán, quien hizo parte de la agrupación ‘Las Musas Vallenato’. Solo años después, las mujeres lograrían resaltar más en el género, una de sus grandes exponentes actualmente es Ana del Castillo.

María Cecilia Maireth del Castillo Jiménez, es el nombre de pila de la aritsta, que con su vibrante voz y su carisma ha obtenido reconocimiento, a pesar de que suele meterse en una que otras polémicas por su sinceridad.

Los problemas de Ana del Castillo con el alcohol

Del Castillo también ha protagonizado momentos no tan agradables de la mano del alcohol, pues siempre ha expresado el gusto que se había convertido en una adicción a esa bebida, hasta que lamentablemente sufrió un fuerte accidente automovilístico por el que tuvo que estar entubada varios días.

Según los médicos no podría cantar por seis meses, lo que hizo que hiciera una promesa a Dios “si me dejaba cantar en tres meses, yo dejaría de tomar durante seis. A los dos meses y medio ya estaba cantando” señaló la artista en el pódcast La Sala de Laura Acuña.

Solo hasta el 2022 tomaría la decisión de dejar por completo el alcohol, debido a todas las situaciones malas que había pasado en este estado, además Ana contó que en parte lo hizo también por la maldición generacional de su familia, al haber varios antecedentes de alcoholismo, por su padre y sus hermanos

Ana del Castillo cumplió su promesa con Dios y volvió a tomar alcohol

Por tres años, la artista tuvo un cambio drástico en su vida, al dejar el alcohol y empezar un proceso de abstinencia al cual le pondría fin en el mes de abril. Así lo afirmó por medio de sus historias de Instagram en donde se le ve bastante alegre por volver a ingerir esta adictiva bebida, además de quizá estaba bajo los efectos del mismo.

“La Annie que no tomaba, Ana la santa hizo una promesa con Dios de tres largos años. Que yo no sé si tú soportas tres largos años, bueno yo no soporte. Le dije al señor, no aguanto más y le dije, voy a tomarme un trago porque como yo no soy Dios, cometo errores. Llevo unes mes, ¿quieren saber la verdad?, llevó un mes tomando, siendo feliz y haciendo una gran producción" expreso la artista.