Hija de Karina García, alertó sobre los fandoms que están haciendo eliminar las cuentas de los famosos

Isabella Vargas es el nombre de la hija mayor de Karina García, que tiene 17 años y crea contenido para sus redes sociales. Actualmente, la joven reside en Estados Unidos y salió a dar su opinión sobre todo lo que han dicho sobre su mamá, los últimos meses se le ha visto en Colombia, junto a más creadores de contenido, además que también visitó a su madre dentro de ‘La Casa de los Famosos’ junto a su hermanito menor.

PUBLICIDAD

Puede leer: Carla Giraldo tuvo que advertir a los famosos por el fuerte vocabulario que están usando dentro del reality

“Mírame, tengo muy poco tiempo y quiero decirte muchas cosas importantes. Cree siempre en tu intuición, sabes que la energía no miente. Siempre que intuyes algo, así es. La gente te ama, mami, tienes un fandom que te adora. Lo mejor que estás haciendo es ser tú misma, eso es el mejor contenido. No te estreses por secciones ni por nada de eso. Lo estás dando todo, la gente te ama, el fandom te adora, te mandan muchísimo amor, todo está siendo increíble”, le dijo la hija a Karina, pero también le pidió que por favor no saliera con ningún hombre.

A pesar del mensaje contundente de la joven, Karina haría caso omiso y no evitaría caer ante los encantos de Altafulla, que en unos días la conquisto completamente. No obstante, esto desencadeno más problemas dentro de la casa, pues casi todos los compañeros de Karina expresaron su incomodidad ante que tuvieran intimidad en el mismo cuarto que ellos.

Poco a poco la tensión aumentó en la casa y las peleas con Karina García no han parado, por lo que esto se ha visto reflejado por fuera del reality, en redes sociales. La inmersión de la los televidentes con el reality ha sido tanta, que los fandoms de cada famoso viven enfrentándose en las mismas redes, con el fin de unirse para sacar a alguien del reality.

La alerta de la hija de Karina García por el cierre de cuentas a los famosos

Ayer los fandoms de Melissa Gate y Emiro se habrían unido con el fin de hacer cerrar las cuentas de García, pero también de su hija Isabella. Sin embargo, el “Team Karina” estaría haciendo lo mismo en contra de Melissa, es tanto el fanatismo de las personas, que no han dejado de atacarse con el fin de defender a su favorito, es por eso que Isabella exigió respeto a través de sus redes.

“Respeten que nada se les ha hecho, siempre culpan en el team Karina de las cosas, no solamente es en la casa, también es afuera. Que todo lo que pasa con las cuentas es culpa del team Karina, se meten con las cuentas de los familiares. Tengo el dm estallado de gente que se está uniendo para eliminarme la cuenta.”