“Ya no me veo bien”: Karol G se desahogó y habló de la delicada enfermedad que padece; afecta su físico

Karol G es una de las cantantes colombianas más importantes de la actualidad y esto ha quedado demostrado con la constante cantidad de proyectos que presenta a sus seguidores y a quienes la están conociendo; este es el caso de su documental ‘Mañana fue muy bonito’ que se estrenó oficialmente en Netflix hace solo unas horas. Aquí, revela la lucha personal que tiene con la relación, su cuerpo.

En varias entrevistas previas, Karol G ha hablado que ha recibido varios comentarios negativos sobre su cuerpo y su peso en diversas alfombras rojas, además de los sitios en los que se mueve en su trabajo. En sus redes sociales

“Ya me veo superflaca, ya no me veo bien. Nunca hay punto medio, nunca me veo ‘chimba’, ahora quiero comer todo el tiempo porque ya me veo superflaca”, la colombiana ha comentado en diversas oportunidades que una condición médica y hormonal que la hace fluctuar en su peso; la cantante ha contado que cada vez está sanando más su relación con su cuerpo.

¿Qué pasó con Karol G y su ausencia en redes sociales?

Su cuenta de Instagram, con más de 70 millones de seguidores, también fue el escenario para compartir un resumen de sus vacaciones en Jamaica, donde disfrutó de la compañía de su familia y su inseparable amigo, el DJ Daiky Gamboa. No obstante, la tranquilidad del viaje se vio interrumpida por un par de incidentes. Primero, ‘La Bichota’ mostró las raspaduras sufridas en su espalda y codo tras una caída de una cuatrimoto. A este percance se sumó la inesperada llegada de un ciclón que azotó la isla caribeña, añadiendo un elemento de preocupación a su descanso.

A pesar de estos contratiempos, la artista paisa demostró su espíritu resiliente y supo disfrutar de su tiempo libre, recargando energías para la nueva etapa musical que se avecina.