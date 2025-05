¿Muy ostentoso? Esta es la primera diferencia de mandato que tuvo el papa León XIV comparado con Francisco

El 8 de mayo el mundo vivió el anuncio de León XIV como nuevo líder del vaticano; su nombre de pila Robert Prevost, siendo recordado por la cercanía que tuvo al papado del fallecido Francisco. Desde su elección el día de ayer, muchos han empezado a destacar las notables diferencias que tiene con el fallecido pontífice.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “Cambiará completamente la religión católica”: Mhoni Vidente lanza impactante predicción sobre el nuevo Papa

Francisco llevó un liderazgo en donde la austeridad fue la característica principal de sus acciones, tanto que se vio reflejado en el momento en que se presentó al mundo como el pontífice que remplazaría a Benedicto XVI, pues decidió no vestir ninguna de las ornamentaciones y prendas de oro típicas de la elección, más bien se mantuvo humilde con las cosas que conocía desde su participación en la diócesis como cónclave.

Esta es la primera y más marcada diferencia en el mandato de Francisco y de León XIV quien sí vistió las prendas rituales y además usó la cruz de oro sólido para presentarse al mundo católico, cosa que algunos destacaron tras su anuncio oficial como líder.

Robert Francis Prevost Martínez, nacido en EE. UU. y nacionalizado peruano, elegido la víspera como el nuevo papa León XIV. DW

¿Por qué el papa León XIV es diferente a Francisco?

Al parecer, Francisco hizo parte de los jesuitas y desde su vinculación a la iglesia hizo un voto de pobreza, razón por la cual sus vestimentas debían reflejar esta humildad.

León XIV, por otro lado, es un agustiniano, escuela devota a las tradiciones del rito y que desde siempre está apegada a los simbolismos que caracterizan este tipo de ceremonias.

¿Qué denuncias tiene el papa León XIV?

En total, fueron tres mujeres quienes denunciaron públicamente que el cardenal Robert Prevost (en esa época prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano y exobispo de Chiclayo, en el norte de Perú) encubrió actos de violencia sexual cometidos por un sacerdote, según un reportaje difundido por el programa Cuarto Poder de Perú en 2024.

Ana María Quispe, una de las víctimas, relató que fue agredida a los 9 años, cuando formaba parte del grupo de infancia misionera de su comunidad. Según su testimonio, el ataque ocurrió en una casa parroquial durante una visita que realizó por encargo de su madre.“Era el cumpleaños del padre Eleuterio (Vásquez Gonzales). Mi mamá le preparó un queque y me dijo ‘anda, llévale’. El padre no estaba, abrió la puerta Ricardo Yesquén (otro cura). Él me sentó en sus piernas y empezó a besarme”, narró Quispe ante las cámaras del programa peruano. De acuerdo con la investigación periodística, el sacerdote denunciado admitió los hechos ante Prevost. Sin embargo, en lugar de ser apartado o denunciado a las autoridades civiles, simplemente fue trasladado a otra sede eclesiástica.