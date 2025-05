Erika Zapata reveló cómo fue comparada con sus hermanas por su apariencia física

La periodista antioqueña Érika Zapata se ha ganado un lugar especial en el corazón de los colombianos gracias a su estilo único y espontáneo al presentar las noticias. Sin embargo, antes de alcanzar el reconocimiento nacional, Érika enfrentó difíciles momentos durante su infancia en una escuela rural, donde la discriminación por su origen humilde la convirtió en blanco de bullying. Su historia es un testimonio de resiliencia y superación que inspira a muchos.

Erika Zapata fue comparada con sus hermanas por su aspecto físico

A pesar el gran momento que está viviendo la antioqueña en su ámbito profesional, en medio de una entrevista cometó sobre aquellos momentos donde sufrió inseguridades por la manera en la que hablaba, y su aspecto físico con su estatura, a tal punto que la llegaron a comparar con sus hermanas: “Llegaba a la casa, veían a mis hermanitas y le decían a mi mamá ‘ay, tan bonitas ellas dos pero esta (Erika) si no se parece a ellas, las bonitas son estas dos. La gente es así de cruel. Yo sé que son bobadas, pero cuando uno es niño todas esas cosas lo impactan”. A pesar de que ahora tiene una gran autoestima, y ha entendido que esas diferencias la han llevado a uno de los canales más mencionados del país, se siente orgullosa de quién es.

La historia de lucha de Erika Zapata

Criada en el campo, Érika Zapata recuerda vívidamente cómo la falta de recursos económicos la hizo sentir diferente a sus compañeros de escuela. Esta situación la expuso a burlas y comentarios hirientes que marcaron sus primeros años de estudio. “Con el paso del tiempo se dieron cuenta que yo era inteligente y que tenía conocimiento más allá de que tuviera dos pantalones y no me los cambiara porque no tenía 1 más ropa”, ha compartido Erika en diversas ocasiones. Esta frase resume el duro contexto en el que creció y cómo la pobreza la convirtió en blanco de matoneo.

A pesar del dolor que le causaba el bullying, Erika encontró en su inteligencia y sus ganas de aprender una forma de sobreponerse. Mientras algunos se burlaban de sus carencias materiales, ella se dedicaba con pasión a sus estudios, demostrando que su valía iba mucho más allá de las apariencias. Esta determinación la impulsó a seguir sus sueños y a trabajar arduamente por un futuro mejor.

La historia de Érika Zapata es un claro ejemplo de cómo las experiencias negativas pueden transformarse en una fuente de fortaleza. Su testimonio no solo visibiliza el problema del bullying, sino que también ofrece un mensaje de esperanza a quienes lo sufren. Su trayectoria demuestra que las dificultades pueden ser un trampolín hacia el éxito y que la autenticidad es un valor que siempre prevalece.

Hoy, Erika Zapata es una periodista admirada por su profesionalismo y cercanía con el público. Su estilo natural y su forma sencilla de comunicar la han conectado de manera especial con la audiencia colombiana. Su historia de superación personal es un recordatorio de que el origen no define el destino y que con esfuerzo y perseverancia, es posible alcanzar cualquier meta, sin importar los obstáculos enfrentados en el camino.