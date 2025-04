¿Infidelidad? Yeferson Cossio reveló las verdaderas razones por las que terminó con Carolina Gómez

Yeferson Cossio es sin duda alguna uno de los creadores de contenido más exitosos en Colombia, etiqueta que está respaldada por sus 12 millones de seguidores en Instagram y la viralización de todos y cada uno de los videos que postea en sus plataformas, la gran mayoría de ellos relacionados con las bromas que le hace a sus familiares y amigos; aunque recientemente esta temática cambió al revelar que terminó su vínculo amoroso con su prometida.

La vida amorosa de ‘Yefito’ ha sido tema de conversación constante luego de que rompiera el lazo con la también influencer y modelo Jenn Muriel; relación que quedó atrás para darle una nueva oportunidad al corazón, iniciando un nuevo amor con Carolina Gómez, mujer a la que recientemente le habría pedido matrimonio, con un anillo del que afirmó tenía un costo mayor a los $200 millones de pesos ; desmintiendo la teoría web que indicaba que la pieza tenía un valor de $38 millones y que había sido comprada en una joyería de Medellín.

Yeferson Cossio Tomado de: @yefersoncossio

¿Por qué terminó Yeferson Cossio con su novia?

A pesar de que ‘Caro’ le dio el sí, su idilio no pudo continuar debido a una decisión mutua. En una reciente transmisión en vivo, Cossio le reveló a sus fans que tomó distancia de la mujer a la que le iba a jurar amor eterno en el altar, dejando en claro que todo quedó en buenos terminos.

“Al principio, nosotros antes de empezar teníamos unos acuerdos, resulta que mutuamente ya no estábamos de acuerdo con algunos de los acuerdos que nos pusimos inicialmente. Entonces ya no íbamos con la misma onda, nuestras vidas empezaron a tomar rumbos diferentes y pues ya. Como mucha gente lo está especulando. (...) Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas, no hay peleas, no hay nada, obviamente uno decide distanciarse por la salud mental, y es mejor quedar así, con los bonitos recuerdos y la felicidad. Yo nunca diría mentiras con eso, yo me iba a casar”, expresó Yeferson.

