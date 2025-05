Maleja Restrepo habló sobre una de las madres de los niños víctimas de abuso en jardín del ICBF

Las alarmas se encendieron desde hace unos días, cuando madres de familia denunciaron presuntos abusos por parte de un el profesor Freddy Castellanos en un jardín del ICBF. Los relatos iniciales de los menores, que incluían descripciones de tocamientos inapropiados, llevaron a que varias familias presentaran formalmente sus denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

La gravedad de las acusaciones aumentó tras conocerse el testimonio de una madre en Caracol Radio, quien relató cómo su hija de tres años habría sido víctima de abuso. Adicionalmente, se reportó que pruebas médicas realizadas a dos de los niños habrían arrojado resultados positivos para VIH, lo que ha añadido una capa de extrema preocupación y urgencia a la investigación.

Maleja Restreto se solidarizó con los niños víctimas de abuso en jardín en Bogotá

El caso ha conmovido a todo el país exigiendo justicia e inundando las redes sociales y los medios de comunicación, finalmente, este 7 de mayo durante la audiencia celebrada en la URI de Ciudad Bolívar este, el juez encargado ordenó medida de aseguramiento de Castellanos en centro carcelario y recomendó su traslado a la cárcel La Modelo.

Según el código penal colombiano, Freddy Castellanos se enfrentaría a una pena de entre nueve y 13 años, mientras que el acceso carnal se castiga con cárcel de 12 a 20 años. Al ver lo masivo del caso, diferentes personalidades se han pronunciado en redes sociales manifestando su rechazo, y a la vez, solidaridad y respeto con las madres de los niños y familias víctimas de estos abusos.

Una de ellas fue Maleja Restrepo, quien no dudó en publicar un video en sus redes sociales mencionando: “Margie Espinel es una mujer que me ha dejado una lección de educación que le está dando a sus hijos, y cómo su hija de cuatro años le cuenta que ha sido abusada por un profesor. Estoy leyendo un reportaje que hizo el periódico El Tiempo del día a día (...) me gusta cómo ella en la rutina del día a día le habla a sus hijos sobre la importancia de los límites y lo peligrosa los cuales se pueden exponer (...) para mí esto es tan importante hablarlo desde pequeños con nuestros hijos en la casa. Margie gracias, porque hoy nos has dado una gran lección”.