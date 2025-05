Tatiana Rentería defendió a su hijo SAI tras críticas por su show en el concierto de Maluma en Bogotá

El ‘Pretty Boy’, Maluma, inició su tour por el globo con dos presentaciones inolvidables para sus fans, una en Medellín y otra en Bogotá, esta última una de las que más genero conversación por lo invitados que tuvo. Uno de ellos, el hijo del actor Diego Trujillo, SAI, joven que recibió críticas por su show; al respecto, su madre, decidió apoyar su talento con unas hermosas palabras.

El pasado sábado 3 de mayo, el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue testigo de uno de los conciertos más esperados del año, el del intérprete de ‘Hawái’, hombre que no solo destacó cantando sus temas más clásicos, también por estar acompañado de varios de sus colegas y amigos más cercanos como: Pipe Bueno, Luis Alfonso, Noriel, Ryan Castro, Pipe Peláez y el bogotano Andrés Cepeda.

Concierto de Maluma, Medallo en el mapa 2.0 Maluma volvió a cantar en su tierra con grandes artistas invitados (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

Pero previó al inicio de la presentación estelar, dos figuras rolas se apoderaron del escenario que se dispuso en el ‘Coloso de la 53′, Juliana y Simón Trujillo; este último uno de los que más conversación generó, debido a que gran parte de los asistentes no conocía su devenir, y por el hecho de que tras su reconocimiento como cantante le han salido varios ‘haters’ que no toleran el hecho de que el cante de problemáticas de la calle, viniendo de una familia adinerada.

Sin importarle las palabras que ha recibido en contra de su trayectoria, Simón decidió contestar a ello con un emotivo video en el que mostró todo lo que pasó tras su salida, imágenes que describió con las siguientes palabras.

"Cuchos, la estamos haciendo real. No ha sido fácil el camino, pero días como estos me recuerdan por qué lo hago: Por ustedes, por los míos, por poner a Bogotá en el mapa. No me cansaré nunca de agradecerte por severa oportunidad pa mi carrera, ni de felicitarte por hacerla real y abrir camino para la nueva, Maluma. (...) Yo hasta ahora estoy empezando y aportando mi grano de arena. La buena para los que me critican y las mejores para los que me apoyan". Ante el triunfo de su retoño, Rentería lo defendió diciendo: “Qué buen video, me encanta todo. (...) Fue demasiado emocionante… Estuviste increíble Sai…. ¡Tienes mucho power y mucho tumbao! Te admiro y te amo con mi alma".