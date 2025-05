⁠“Siento culpa”: Lady Tabares reveló que se arrepiente de ir ‘La Casa de los Famosos’ tras su reciente pérdida

Lady Tabares es una figura bastante conocida por su participación en la película ‘La vendedora de rosas’ de Fernando Gaitán y ahora, por su participación en ‘La Casa de los Famosos’, en donde estuvo varias semanas junto a otros participantes, uno de los momentos por el que más la recuerdan fue cuando habló de uno de los seres más especiales de su vida, su gata que falleció mientras ella estaba en el reality.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Entre lágrimas Lady Tabares, habló en ‘La Casa de los Famosos’ sobre su embarazo en la cárcel

En una de las actividades propuestas por ‘el jefe’ fue que hablaran de sus mascotas, Lady no dudó en mencionar a Manchas, una gata que ha vivido con ella desde su salida de la cárcel. Según lo comentado por Lady Tabares, su mascota falleció poco después de su salida del concurso de RCN y dijo: "La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación, pues, al momento de partir, la besé y justo le dije... ‘Mi viejita y con llanto en los ojos, espérame, perdóname, no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida’”.

Según lo comentó la actriz y ahora influencer en sus redes sociales, las causas del fallecimiento de su mascota son confusas, pero Lady ha señalado a la soledad como uno de los principales culpables de su partida fue la soledad. “Ella me salvó, son cosas de la vida que no todos pueden entender, es inexplicable. Me siento muy culpable. Me duele mucho no saber como se me fue, si se estaba sintiendo abandonada y como se sentía”, contó entre lágrimas.

¿Quiénes son los hijos de Lady Tabares?

La empresaria y también escritora, tiene dos hijos, con los que tiene una relación cercana. Fernando José Ortega Tabares, el primogénito de Lady Tabares, tuvo que enfrentar su infancia sin la presencia constante de su madre, quien pasó 12 años en prisión debido a su implicación en un trágico incidente. Durante ese tiempo, Lady también dio a luz a su segundo hijo, Julián Esteban Castañeda Tabares, fruto de una nueva relación. A pesar de la distancia y las dificultades, la actriz siempre procuró mantener un vínculo con sus hijos, aunque reconoce que la ausencia dejó huellas en su relación con ellos.

Criar a sus hijos desde la cárcel fue una experiencia dolorosa para Lady, quien ha hablado abiertamente sobre el impacto de la separación. “Mis hijos se levantaron sin mí (...) No tengo mala relación con ellos, pero sé que para ellos, o de pronto para uno de ellos en especial, no significó eso. Para mamá, pues no sé. Solo sé que la distancia sí causa olvido y ante eso uno debe ser fuerte y Dios le enseña que se puede amar y no ser amado”, expresó en diversas entrevistas.