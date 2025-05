¿Andy Rivera aprueba el nuevo matrimonio de su padre con Jenny López? este video lo demuestra

Hace tan solo unos días, Jonny Rivera, en medio de su presentación en el Movistar Arena, le propuso matrimonio a su novia Jenny López después de casi dos años de noviazgo. Ante esta inesperada propuesta, la joven cantante dijo que sí. Rápidamente, el video de su compromiso circuló en redes sociales, conmoviendo a los seguidores de la pareja durante este tiempo de relación.

PUBLICIDAD

¿Andy Rivera está de acuerdo con el compromiso de su padre?

Andy Rivera, el único hijo de Jhonny, compartió un video en sus redes sociales del momento exacto en el que su padre le propone matrimonio a su novia. Como descripción del video, el joven cantante añadió " BESOS COMO NUNCA Y UN AMOR PARA SIEMPRE ❤️ LOS ADORO @JhonnyRivera @jennylopez_oficial", manifestando todo su apoyo a la nueva etapa en la relación entre la nueva pareja de prometidos.

¿Cuánta diferencia de edad hay entre Jhonny Rivera y su novia?

Desde que se hizo pública la relación entre ambos antes, ha sido evidente su diferencia de edad, ya que diferencia de edad de casi 30 años entre ambos. Dicha diferencia, no ha sido impedimento para construir una relación a pesar de las críticas. En su momento, Jenny se pronunció al respecto mencionando las posibles dificultades sociales dada a esa diferencia de edad: “Por supuesto que no, no me incomoda para nada. Eso es alg

o completamente normal y sería absurdo prohibirle que tuviera amigos de su edad”.

Así que a pesar de lo polémico que puede ser este aspecto de sus vidas, la pareja ha sabido llevar su relación de manera sana, a tal punto que ya están más cerca de decir “Sí, acepto” en el altar, y así iniciar una nueva etapa como marido y mujer. Asimismo, se espera que pronto anuncien la fecha de la boda, y cada uno de los detalles de dicha preparación.