Este fue el hermoso consejo que Jhonny Rivera le dio a Andy cuando se enteró que iba a ser padre a los 17 años

Jhonny Rivera y Andy Rivera han dado de qué hablar en los últimos días debido al lanzamiento ‘Comprendí que te perdí’ tema que es una remasterización del lanzado en 2011 por Jhonny en el álbum ‘Te sigo queriendo’. Ante este ‘palo’ padre e hijo han concedido distintas entrevistas y en una de ellas el intérprete de ‘El Intenso’, reveló cuáles fueron las palabras que le dijo a su ‘retoño’ cuando se enteró de que iba a ser padre con tan solo 17 años.

‘Don Jhonny’ está más que dichoso con las bendiciones que están llegando a su vida, no solo por el junte con su ‘hijito’ a esto se le suma que ya hizo ‘sold out’ para su presentación en el Movistar Arena de Bogotá el próximo tres de mayo; logró que también pretende completar para la nueva fecha que tiene pactada para el 13 de septiembre.

Ante estas buenas nuevas, los cantantes han concedido varias entrevistas, una de ellas a ‘Impresentables’ de Los 40, formato en el que Jhonny habló de varios aspectos de su vida privada, dentro de ellas la ocasión en la que intentó acabar con su existencia.

“Ya tenía yo muchos fracasos encima, el sentimental, el económico y sobre todo una frustración, a lo que se le suma que mi hijo estaba lejos. Sentía que mi familia no se sentía orgullosa de mí, mi papá se encontraba con alguien y decía que todos sus hijos habían triunfado menos yo. Me intenté quitar la vida manejando mi moto con los ojos cerrados y me puse frente a un camión. Gracias a Dios no pasó nada”, expresó el risaraldense, mismo que también le dio a conocer al medio cuáles fueron las palabras que le dijo a Andy cuando se enteró de que el reguetonero iba a ser padre en plena adolescencia.

“Él fue de esos ‘pelados’ que se enamoran muy ‘sardinito’, él tenía 13 años cuando se enamoró de una niña del colegio, que es la mamá de la niña. Qué amor tan bonito y tan largo. (...) Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo colegio, todo el tiempo estaban juntos. (...) Me preocupé por la carrera, me preocupé porque tenía 17 años, pero yo le dije que yo viví una situación parecida porque yo tenía 19 años cuando me pasó eso, yo le dije que me sentía muy orgulloso de él y que iba a llegar el momento en el que él se iba a sentir orgulloso de su niña, que no lo tomara como una maldición sino como una bendición”, expresó Rivera.