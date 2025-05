Exmodelo Ingrid Karina publicó su primer Vlog y cuenta cómo avanza su proceso de rehabilitación

Hace tan solo unas semanas, Ingrid Karina fue vista en un reconocido centro comercial de Bogotá comiendo en un restaurante, y hasta posando dentro de un carro . Esto, como muestra de que la exmodelo de Stock Models se encuentra haciendo su proceso de rehabilitación en Bogotá junto a sus hijos. Después de que su video se hiciera viral en redes sociales en las calles de la ciudad de Medellín.

En un inicio, su hijo Juan Antonio creó una cuenta de TikTok con el fin de que ella, cuando se encontrara en condiciones, usara las redes sociales para contar su historia y poder vivir de las redes sociales y generar un ingreso a partir de ellas.

Exmodelo Ingrid Karina publicó su primer Vlog

En el primer video grabado por ella misma, se ve con una notable mejoría física, pero más allá de eso, Ingrid decidió contar cómo va su proceso: “Hace mucho tiempo no estaba en contacto con ustedes porque aún sigo en mi proceso de rehabilitación como me ven, y estoy a esperitas de otra vez internarme. Les mando un beso”.

Si bien sus palabras fueron cortas, los internautas no pudieron ocultar su emoción por verla con una notable mejoría, ya que le han dejado cometarios como: “Mujer, no te rindas, sigue adelante porque la vida te está dando esta oportunidad por alguna razón", “Por favor recupérate pronto, te ves muy linda, pero lo más importante es que sanes tu interior”, “Divina, Karina, no desistas”. Así que una vez más la exmodelo de Stock models demuestra que es un proceso difícil pero no imposible.

Cabe recordar que a pesar

de las veces que se fugó de los centros de rehabilitación en Medellín, Karina, apenas llegó a Bogotá, fue vista en una zona de tolerancia de la ciudad consumiendo drogas. Su familia, a pesar de entender que no es un proceso fácil, han estado para acompañarla en todo este proceso, y ahora con redes sociales activas, los seguidores de esta historia siguen de cerca todo el proceso.