Este es el nuevo negocio con el que Arelys Henao busca empoderar a las mujeres

Arelys Henao es una de las voces más representativas de la música popular colombiana. Con una carrera de más de dos décadas, ha logrado consolidarse en la industria con éxitos que conectan profundamente con sus seguidores. Su estilo, caracterizado por temas de desamor, empoderamiento y resiliencia, ha hecho que canciones como “No puedo olvidarlo”, “Señor prohibido” y “Mujeres y despecho” se conviertan en himnos de su género.

La vida de Arelys Henao ha sido fuente de inspiración para muchas personas y, debido a su impacto, su historia llegó a la televisión. En el 2022, se estrenó una serie biográfica sobre su vida, titulada Arelys Henao: Canto para no llorar, que narra los desafíos que enfrentó para convertirse en una artista reconocida en un medio tradicionalmente masculino.

Recientemente, Henao ha expandido sus horizontes al mundo empresarial con el lanzamiento de su propio perfume. Este nuevo proyecto coincidió con el estreno de su canción “La Patrona”, lo que le ha permitido consolidarse en áreas más allá de la música. Su perfume, bautizado como “Un Amor Nuevo”, ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes ven en este producto una extensión de la esencia de la artista.

“Mi felicidad de saber que cada proyecto ustedes lo aceptan y me apoyan. Gracias Colombia por su cariño y apoyo a mi nueva canción ‘La Patrona’ y a mi perfume Un Amor Nuevo”, escribió la cantante en sus redes sociales, agradeciendo el respaldo de sus fans y el éxito de sus nuevas iniciativas.

En una entrevista, Henao confesó que el perfume es un accesorio indispensable en su vida. “Cuando se me olvida el perfume en la casa, siento que a mí me falta algo y te juro que si puedo pasar por una perfumería y comprar uno, pues lo hago porque no puedo llegar a ninguna parte sin perfume”, declaró la cantante.

Arelys explicó que la idea de crear su propio perfume surgió durante la pandemia, y que, después de mucho trabajo, logró una fórmula que se ajustara a su estilo. “Posee notas de carácter, de empoderamiento femenino; es como oler a una mujer fuerte, pero fresca y sencilla”. El aroma contiene cítricos, madera y rosa blanca, una combinación que, según Henao, refleja su esencia y su mensaje de fortaleza y autenticidad.