Valentina Taguado compartió la muerte de uno de sus amigos cercanos: “siempre te recordaré”

Valentina Taguado es una reconocida figura del entretenimiento, la cual se volvió mucho más popular cuando llegó al programa ‘Impresentables’ de la emisora Los 40. Taguado, que también es influencer, se convirtió en la cara de este show y por estos días ha estado ausente, debido a las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Mientras, sus seguidores han expresado que el programa sin ella no es lo mismo y que desean que ella regrese, aunque no ha confirmado si realmente se fue del todo.

Hace unas horas, la influencer se pronunció por medios de las historias de su Instagram y no por algo positivo realmente, pues sufrió una gran perdida. Se trata de una de las amigas de su colegio, que aunque no especificó la razón de su muerte, sí le dedico unas palabras y recordó los memorables momentos junto a ella. “Solo espero que en la otra vida tengas las oportunidades que no tuviste en esta y seas absurdamente feliz”, fue el primer mensaje para su amiga.

El mensaje con el que despidió Valentina Taguado a su amiga

La siguiente historia tenía la canción “Don´t Dreams I’ts Over" de Crowed House y una foto de Taguado junto a su amiga, diciéndole: “Mi Juligans, fuiste, eres y siempre serás luz”. Finalmente, la última historia de su Instagram también se la dedicó:

“A la princesa que me ayudó a vivir el colegio y gran parte de mi vida más fácil, la que gritaba, lloraba, aplaudía, saltaba y reía carcajadas sin pena, GRACIAS. Tu vida no dio luz, esperanza y fuerza a muchos. Sé que donde estés, estés tranquila y sonriendo como siempre te recordaré.”

¿Qué edad tiene Valentina Taguado de Los 40?

La locutora cumplió sus 32 años el pasado 5 de abril durante la Los Premios India Catalina en Cartagena. Tres décadas donde no solo ha hecho parte de uno de los programas más relevantes de la radio, sino que se ha retado profesionalmente ahora como participante de Survaivor, ahora MasterChef y también incursionó en algunos capítulos del famoso ‘Sin Ánimo de Ofender’ hace unos años.

En cuanto a la nominación que obtuvo junto a los ‘Impresentables’, no la ganarían, a pesar de la promoción que hicieron días previos. Quien se llevó la estatuilla fue Julian Pinilla por su contenido en redes sociales y el aporte que suele hacer con estos videos.

¿Cómo se lleva Valentina Taguado con sus compañeros de MasterChef?

La nueva integrante del programa de cocina, mencionó anteriormente en sus redes sociales, algunos detalles de cómo le está yendo dentro del reality y cómo la tratan las personas de allá: “Estando al lado de tanta gente tan grande, tan reconocida, tan impresionante, que admiro tanto!, jamás imaginé el apoyo y amor tan inmenso que me están dando en MasterChef, no sé como agradecerles a todos. Espero no decepcionar, ni salir la primera semana.” Fueron las palabras de la locutora para expresar cómo se lleva con sus compañeros de set.