5 series en Netflix que le abren los ojos: los amores a medias no merecen su tiempo

Series en Netflix que te enseñan que amar a medias no es amor

Hay amores que no suman, sólo desgastan. Aquellos que llegan a medias, ilusionan sin entregarse por completo y, cuando se van, dejan más preguntas que respuestas. Si alguna vez has sentido que estás dando todo por alguien que apenas te da migajas, Netflix tiene las opciones perfectas para mostrarte una verdad incómoda: el amor no debería doler.

Algunas de estas series y una película sanan, otras te arrancan el corazón, pero todas te abren los ojos y te hacen cuestionar qué significa realmente amar. ¿Estás lista para ver esas historias que te harán reflexionar sobre los amores a medias que no merecen tu tiempo?

Todo va a estar bien

Creada y dirigida por Diego Luna, esta serie mexicana ofrece un retrato honesto y contemporáneo sobre una pareja que, aunque intenta separarse, no puede escapar del todo de su vínculo. Ruy y Julia, aunque siguen viviendo bajo el mismo techo por el bienestar de su hija, han dejado de compartir el amor que una vez los unió. A través de un delicado balance entre drama y comedia, la serie pone en tela de juicio los ideales del amor romántico, los roles de género y esa idea de los “para siempre” con la que crecimos. Porque, al final, no todos los finales son felices y no todos los amores merecen la pena quedarse.

Because This Is My First Life

Esta serie trata sobre un hombre y una mujer que deciden vivir juntos por razones prácticas, pero lo que comienza como un acuerdo por conveniencia se convierte en una exploración más profunda de las expectativas y el amor verdadero. Aunque ambos tienen sus propias inseguridades y expectativas sobre el amor, a medida que la historia avanza, cuestionan las ideas preconcebidas sobre las relaciones y aprenden a valorar el amor genuino, sin conformarse con lo mínimo..

El tiempo que te doy

El tiempo que te doy Una miniserie que te hará reflexionar sobre el amor (Netflix)

En tan sólo 130 minutos, esta serie creada por Inés Pintor y Pablo Santidrián logra romper tu corazón y reconstruirlo con una suavidad inigualable. Lina (Nadia de Santiago) lucha por sanar después de una ruptura amorosa con Nico (Álvaro Cervantes). Cada episodio de 13 minutos es un paso pequeño pero significativo en su proceso de superación, mostrándonos cómo, poco a poco, deja de pensar en él para centrarse más en sí misma. Un relato íntimo sobre la necesidad de soltar sin perderse en el proceso.

Nadie quiere esto

Una serie que te hace cuestionar cuántas veces has tolerado relaciones y situaciones solo por miedo a la soledad. Joanne, la protagonista, vive atrapada en círculos tóxicos, pero un día decide poner fin a todo lo que la drena. “Nadie quiere esto” narra, con una crudeza conmovedora, el camino hacia la liberación personal: el proceso de soltar lo que te pesa y permitirte el amor que realmente mereces.

The One

En esta intrigante serie de ciencia ficción, la premisa parece tentadora: ¿y si existiera una persona predestinada para ti, tu alma gemela perfecta? Sin embargo, lo que comienza como una historia de amor idealizada se transforma en una reflexión sobre las complicaciones que surgen cuando buscamos la perfección en los demás. El sacrificio y la superficialidad se entrelazan a medida que los personajes se enfrentan a la dura realidad de lo que significa tener una “alma gemela” en un mundo donde todo parece estar manipulado por estándares irreales.