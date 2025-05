Yina Calderón criticó a la mascota de Emiro Navarro y por poco la muerde en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante el día 95 de convivencia en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se dio una nueva visita que trajo Italy, la mascota de Emiro Navarro, tal como ocurrió días atrás con Bruno de Mateo ‘Peluche’ Varela.

La entrada de Italy se dio por medio de un congelado en la que hermosa perrita llegó a la sala y no reconoció a Emiro Navarro por varios minutos por llevar puesta una peluca. Pero mientras todos se derretían con la mascota estuvo la excepción de Yina Calderón quien no dudó en dejar saber su pensamiento sobre ella.

“Es como chandita”, dijo Yina Calderón a lo que Emiro Navarro le reiteró que “yo no he dicho que sea Pomerania, sea lo que sea, es mía ¡Mi hija! Y la que se meta con mi hija se mete conmigo”.

“Y no es bonita, pa’ ser chanda es bonita, pero sí tiene cruzaito con Pomerania un poquitito”, agregó Yina Calderón a lo que Emiro Navarro le respondió con ironía “¡Ya habló la veterinaria!”. Pero esto no fue suficiente para Yina quien insistió en cuestionar el aspecto de la mascota de Emiro.

Momentos después La Jesuu, durante el juego de etiquetas, no dudó en reclamarle a Yina Calderón por haberse expresado así de la mascota por lo que la comparó con ella y dijo “Italy, no importa la raza que seas eres más mucho más fina al lado de esta mujer”.

Pero al bajar de la terraza tal parece que Italy no se iba a quedar con lo que le dijo Yina Calderón, pues la perrita se paró en señal de defensa y la persiguió por los pasillos de la casa. “¡Emiro! ¡Por favor Emiro! La Italy me quiere morder, esa perrita es terrible me quiere morder”, gritaba Yina Calderón.