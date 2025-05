Alejandra Giraldo rompió el silencio y aclaró si abandona Noticias Caracol, “no estoy al 100%”

Alejandra Giraldo es una comunicadora social y periodista paisa, quien desde hace más de siete años es una de las caras principales de Noticias Caracol, siendo parte de las primeras emisiones del informativo de Caracol Televisión, llevándoles a diario los principales hechos que suceden en el país a los televidentes. En cuanto a su vida fuera de las cámaras, sostiene un matrimonio hace varios años con Alejandro Serrano, su gran amor, con quien no duda en disfrutar de diferentes momentos.

Desde hace varios días, Giraldo se encuentra ausente de las pantallas, luego de que durante las primeras emisiones de Noticias Caracol, quien ocupara su lugar fuera Daniela Pachón, otra reconocida periodista y presentadora.

Los rumores y las preguntas comenzaron a estar presentes, luego de que Alejandra tampoco apareciera en sus redes sociales y luego se mostrara en Hong Kong, en medio de un evento acompañada de Daddy Yankee, un famoso artista de la música urbana.

Pero, los mensajes no se hicieron esperar por sus seguidores, a tal punto que la periodista de Noticias Caracol salió a referirse a este tema de manera contundente y de paso aclarando si renunciará al informativo.

“He recibido una cantidad de mensajes muy amorosos de personas que me pregunta por qué en las últimas semanas he estado tan ausente, no solo evidentemente del noticiero en el que no he estado en las últimas tres semanas, sino también de esta ventanita que se llama redes sociales (…)

Principalmente, porque no quiero que esas personas que se han tomado algunos segundos de tanta generosidad se hayan tomado el tiempo si voy a estar en el noticiero, si estoy bien o no de salud. Entonces, algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que estoy en Hong Kong porque desde el mes de enero había pedido vacaciones del canal, pedí vacaciones puntualmente porque una empresa para la que he presentado eventos corporativos durante varios años me hizo la invitación para acompañarlos en un evento que tenían aquí en Hong Kong.

Me sentí absolutamente feliz, honrada y por supuesto, entonces pedí vacaciones del canal, entonces nos pareció superconveniente con mi esposo que tomaremos vacaciones aquí en Asia (…) Ahora viene la parte de que está fuera de nuestras manos, probablemente podrán recordar que en enero tuve una situación muy fuerte de salud (…) “Mi incapacidad se pegó con las vacaciones que había pedido en el canal… buscando así que fuera un tiempo potente para recuperarme en mi estado de salud (…)

No me siento al 100 y estar tan lejos de casa se siente una presión mayor, pero gracias a Dios todo salió muy bien (…) Por fortuna no, sigo en mi casa, en ‘Noticias Caracol’”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol.

¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

El esposo de Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, es Alejandro Serrano, quien tendría una edad similar al de la presentadora. Sin embargo, están enfocados en polos opuestos, ya que Giraldo es comunicadora y periodista, mientras que Alejandro es un empresario que con el paso de los años ha sabido conocerse dentro de esta esfera.