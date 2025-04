“No estoy dolido que duren mucho”: Marlon le cantó la tabla a Altafulla y Karina en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 94 Marlon entró a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tras varias semanas de ser eliminado para enfrentar a su expareja el reality Karina García quien ahora está con Altafulla.

El anuncio de la llegada de Marlon a ‘La casa de los famosos Colombia’ derivó en una ola de reacciones en contra. Momentos antes de iniciar la gala Melissa Gate y Yina Calderón coquetearon con la idea de que fuera a la casa, sin saber que a pocos metros estaba el exparticipante.

En sus palabras Marlon criticó a La Jesuu por no haberle respondido los mensajes por llamar doble cara a Yina cuando y aseguró que en realidad es ella. Seguidamente dijo que respetaba a Yina Calderón y le ofreció su amistad.

En el caso de Mateo le dijo que no se iba a meter en su relación con Norma, pero le advirtió “son cosas de ustedes dos, que sepas jugar, que no cometas los errores que yo cometí”.

Tras esto le habló a Emiro Navarro y le aconsejó alejarse de Camilo Trujillo y lo calificó como “la persona más falsa, conveniente y desagradecida que yo he conocido aquí.” Luego tildó a Camilo como “una cama” porque lo considera “un mueble”.

“Kari, definitivamente eres la mujer más inteligente, peligrosa y lo has hecho muy bien, te felicito. Salvarse de tantas placas, has hecho mucho show”, le dijo Marlon a Karina, para luego referirse a Altafulla y recordarle que afuera eran amigos.

“Les voy a aclarar a Colombia aquí algo, Karina y yo tuvimos un cuento, yo no estoy dolido para nada, ella y yo no tuvimos nada serio ¿acaso es mi novia? ¿acaso es mi mujer como para yo venir a reclamarle? De hecho, me parece que han hecho buena pareja, sigan juntos, se ven lindos y que duren mucho, porque somos amigos, aquí te voy a dejar este regalo para que duermas con él y se acuerde de mí”, dijo Marlon mientras le entregada un peluche con forma de gusano a Altafulla.

Seguidamente mientras el ‘Jefe’ insistía en que saliera de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se disculpó con Melissa Gate y le aseguró que es la reina de la competencia.

Polémicas de Karina y paso de Marlon por ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Es de recordar que Marlon sostuvo una relación con Karina que estuvo llena de mucha intensidad y controversia, pues a ella le gustaba Mateo ‘Peluche Varela’, hasta que ambos fueron a la segunda placa de nominados y quedaron agarrados de mano, ya que irremediablemente uno de los dos se iría.

Marlon se convirtió así en el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con el 3,4 % de los votos —el porcentaje más bajo a la fecha registrado en una gala de eliminación— y al día siguiente, en la gala 15, Marlon volvió a dirigirse a Karina.

“Karina mi amor, entre cielo y tierra nada se oculta. Te aprendí a querer y apreciar mucho por lo que vivimos, espero que no me decepciones más y que hagas las cosas bien”, indicó Marlon en ese entonces.

Tras esto Karina García vivió otros momentos polémicos, como la visita de su examiga Marilyn Oquendo, quien le reprochó en vivo. Luego a las semanas ingresó Laura González, quien acusó a Karina de meterse en su relación y acabar con su compromiso.

Días más tarde, Karina García decidió iniciar un romance con Altafulla que según los mismos participantes ha sido consumado, pues han indicado que los han escuchado tener relaciones sexuales.