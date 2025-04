Aurelio Cheveroni le sacó canas a Amparo en ‘Yo Me Llamo’; en redes le piden a Caracol que lo deje para siempre

La décima temporada de ‘Yo me llamo’ mostró una faceta nunca antes vista del concurso luego de que la producción decidiera involucrar a niños en el programa, además de la llegada de Aurelio Cheveroni al equipo de jurados, lobo carmesí que está dando de qué hablar por la manera en la que refuta a Amparo Grisales y sus jocosos comentarios.

El programa de imitación más querido por los colombianos abrió las puertas del ‘Templo’ para recibir a la versión mini de varios artistas, dentro de ellos Rocío Dúrcal y Diomedes Díaz; niños que serían apadrinados por los dobles que aún están en competición.

Luego de que no pudieran mostrar a este personaje el pasado lunes 7 de abril debido a la transmisión del Consejo de Ministros de Gustavo Petro, Caracol hizo debutar a Aurelio en este formato, exintegrante del ‘Club 10′ que le sacó varias canas a Grisales debido a que dice las cosas tal cual y como las piensas, generando en la caldense varios momentos de furia, algo que no dejaron pasar en la red social ‘X’, pltaforma en la que salieron en defensa del rojizo personaje.

“Amo que se peleen Amparo y Aurelio”, “El programa ahora es más hermoso con la presencia de Aurelio y estos angelitos”, “Amparo es grosera hasta en un programa de niños”, “Recordé mi infancia con Aurelio”, “Aurelio no le tiene miedo a Amparo”, “Te quiero mucho Aurelio Cheverioni”, “Ver a Aurelio en Yo Me Llamo me transporta a mi infancia y a los fines de semana viendo el ‘Club 10′“, y ”Es inevitable no amar a Aurelio, es parte de nuestro folclor, dejenlo para siempre", fueron algunas de las jocosas reacciones que fueron acompañadas por varios memes.