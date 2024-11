“Espero que aguantes”: Andrea Valdiri le hace advertencia a Valentino por decirle oxidada

Andrea Valdiri es una bailarina y creadora de contenido, que ha logrado tener un amplio reconocimiento en las redes sociales. Su vida privada es muy atractiva para todos sus seguidores, por los videos que comparte en donde se destacan sus lujos, su espontaneidad, sus bromas, bailes y sus hijas. Hace unos días, la Valdiri, como es conocida, a través de Instagram le respondió a unas declaraciones del influencer o creador de contenido paisa y exaspirante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, Valentino Lázaro luego que este la atacara en una entrevista y lo amenazó con darle una muñequera. Ahora, le vuelve a responder luego que en un video de Epa Colombia, el paisa le dijera que está oxidada y vieja.

Epa Colombia y Valentino coincidieron en lo que parece una fiesta y allí hablaron de la amenaza de la Valdiri; sin embargo, el paisa volvió a lanzar fuertes palabras en contra de la Barranquillera.

Andrea Valdiri le volvió a responder a Valentino y le hizo una advertencia

“Por ahí estoy viendo este tipo de videos y, la verdad, todavía en mi cabeza no me cabe, ni siquiera es hipocresía. O sea, de verdad esta gente está mal. Primero una dice esto (muestra a Epa Colombia hablando de Valentino, diciendo que es super grosero) y luego el otro le dice aquello (muestra el video en el que Epa está con Valentino en la fiesta diciendo que no le tumben las redes sociales) De verdad no entiendo cuál es el circo y yo de ese circo no hago parte mi amor”, dijo la Valdiri.

Además, le soltó la advertencia en la que dice: “Querido amigo Valentino, quiero decirte que esto apenas empieza, es largo y espero que aguantes. Yo no soy Kelly, yo no soy Isabella Ladera, yo no soy Guiselle. Yo no soy ninguna de estas mujeres con las que tú te has metido. No mi amor. Se va esta oxidada, cuántas no quiere llegar así”.