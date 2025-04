La combinación de la salsa y el jazz: Simón Cifuentes con 12 años brilla en la música

La música es una forma de expresión artística que combina diferentes elementos y que permite a las personas sacar a flote aquello que se siente. Tal es el caso de Simón Cifuentes, un niño de 12 años de edad que desde muy pequeño inició en el camino de la música y a pesar de su corta edad ha logrado destacarse no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos.

¿Cómo llegaste a la música?

Mi llegada a la música viene desde mi familia, mi mamá y mi padre, son músicos. Mis abuelitos son matemáticos, pero también les encanta la música. Básicamente, toda mi familia les encanta la música. Entonces, como mi mamá era cantante, yo prácticamente, desde que estaba en el estómago de mi mamá, comencé a escuchar música.

Y se me interiorizó esa música y después, con el apoyo de mi mamá y mi papá, y con toda esa familia de músicos, pues, empecé a tocar varios instrumentos y prácticamente así fue el proceso con el que inicié con la música.

¿Qué ha significado para ti ser parte de un reality como ‘La Voz kids’ y también debutar como bajista en Nueva York?

Esa experiencia en ‘La Voz Kids’ fue muy buena, conocer a todos los niños, grandes talentos, disfrutar, jugar. Tenía mi mamá que es cantante entonces, ya todo el tiempo a cantar, pero muy chévere. Se siente muy chévere estar pisando el diamante del escenario de ‘La Voz Kids’.

En cuanto a mi debut como bajista en Nueva York, llegué ahí porque mi mamá se ganó una beca para estudiar en Nueva York. Entonces, pues, me fui a vivir allá y comience a escuchar nuevos géneros musicales que nunca antes había escuchado, como la salsa, como el jazz. Desde ese momento empecé a escuchar más salsa y más jazz y me comenzó a gustar el instrumento del bajo, entonces inicie a tocarlo, porque a mí me encantaba Michael Jackson y los bajos de Michael Jackson son muy chéveres.

Al principio mi tío me regaló un bajo y ahí, cuando llegué a Nueva York, arranqué a tocar líneas de bajo de salsa y después con el contrabajo comencé a tocar jazz.

¿Qué detalles nos puedes contar de tu nuevo álbum que también tiene mucho que ver con la salsa?

Pues van a poder encontrar unas composiciones mías, arreglos míos que yo quise hacer producciones con toda mi familia. Mi papá es el trombonista del disco y va a ser un disco muy chévere, va a tener varias composiciones de salsa, incluyendo unos temas dedicados a Colombia y bueno, muchas cosas que son sorpresas y ahí la van a escuchar. Y también el disco va con el libro, que es el libro que ya lancé, ‘La salsa hoy más viva que nunca’.

El proceso del libro se dio también cuando llegué a Nueva York y empecé a escuchar la salsa, entonces yo tenía un cuadernito y ahí anotaba toda la historia de la salsa, cuáles eran los bajistas de la salsa, las bandas, de dónde surgió, Cuba, Puerto Rico, cómo fue la llegada de la salsa a Nueva York, todo eso. Cuando nuevamente pensé, oye, esto parece un libro y junto a mi abuelito, él me ayudó en todo este proceso y así logramos lanzar el libro.

¿Qué significa la música para ti?

Realmente cuando yo toco música, siento felicidad, siento tranquilidad, o a veces solamente me expreso con la música, cuando a veces tengo rabia o algo no me gusta y yo toco con amor, entonces siento que me logro expresar a través de la música.