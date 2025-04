Yina Calderón fue sancionada por el ‘jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante el capítulo 90 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ siguió la tensión que se produjo con el regreso de La Jesuu tras el poder de resurrección que consiguió La Toxi Costeña en la pasada nominación y que trajo enfrentamientos con Yina Calderón.

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le dijeron a los participantes que había noticias y seguidamente el ‘jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ dio su dictamen.

“Yina, lamentablemente, el día de ayer, tu familia se acercó a los alrededores de la casa para enviarte información del exterior que afectó tus decisiones, como bien sabes, conocer información de afuera está estrictamente prohibido. Además, durante el ingreso de La Jesuu cruzaste el límite del respeto a tal punto que me vi en la necesidad de intervenir. Por estas razones, he tomado la decisión de enviarte directamente a la placa de nominación, sin derecho a ser salvada. Famosos, quiero dejarles claro a todos que a partir de este momento cualquier información que escuchen desde el exterior ya sea de familiares o fandom no puede ser comentada, compartida ni discutida dentro de la casa, de hacerlo habrá consecuencias ¿está claro? ”, dijo ‘jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Es de recordar que el día de ayer antes de la gala Yina Calderón escuchó referencias sobre La Jesuu por lo que se puso predispuesta. Luego, al momento de la entrada La Jesuu saludó a todos, excepto a Yina Calderón quien la miraba desde un lado, por lo que rompió el silencio y le dirigió unas palabras mientras la DJ se acercaba de manera retadora.

“Yina, hay algo en ti que admiro y es cómo puedes dormir tranquila teniendo dos caras. Te voy a pedir encarecidamente que el tiempo que resta de la competencia no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia ¿Ok? Y como desde que yo estaba no se te podía decir nada, porque entonces ya era guerra declarada, entonces, usted me saca a mí o yo la saco a usted. En definitiva, vos no sos amiga de nadie, fingidora”, dijo La Jesuu.

La Jesuu, Karina y Yina en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La Jesuu y Yina en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Luego se volteó para hablarle a Karina García, quien horas antes había sido despreciada y humillada por Yina Calderón, por lo que le reiteró su amistad y apoyo, además le sugirió que no mendigue y mucho menos migajas, cuando fue interrumpida por Yina Calderón.

La Jesuu y Yina en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La Jesuu y Yina en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia y que acabas de llegar. Que yo no te voy a dar el foco que estas buscando, porque para estar a mi nivel te falta luz. Acaba de entrar. Así que yo jamás voy a ser enemiga tuya, porque tú me das el nivel”, dijo Yina Calderón.

La Jesuu y Yina en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Pero tras esto llegó un momento de gritos que terminó con roces físicos. Yina Calderón le pedía a La Jesuu que la tocara y sugería una expulsión, por lo que el ‘Jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tuvo que pedir respeto y seguidamente pedirle a Yina Calderón que entrara al confesionario al estar incontrolable.

Sanciones a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Yina Calderón ha sido sancionada en cuatro oportunidades anteriormente, pues la primera de ella fue cuando involucró temas del exterior como el caso del hijo de Melissa Gate. la segunda sanción por el irrespeto a Karen Sevillano cuando entró de invitada.

La tercera sanción fue cuando en un congelado no solo se movió, sino que habló y caminó lo que derivó en la suspensión temporal de la actividad. La última sanción que había recibido fue por el trato a Manelyk de ‘La casa de los famosos All-Stars’ cuando fue invitada por intercambio.