Yina Calderón asegura que Melissa Gate la envidia por el porcentaje de votaciones de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

A Yina Calderón y Melissa Gate la separan solo unos puntos en lo que han sido las votaciones de eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia 2’, pues Melissa Gate marcó su regreso en la séptima semana con un 54,20 % y en la décima segunda semana Yina Calderón un 54, 89 %.

PUBLICIDAD

Lea también: Equipo de Emiro Navarro y familiares denuncian amenazas tras lo ocurrido en ‘La casa de los famosos Colombia’ con Altafulla

Melissa Gate ha estado una sola vez en la placa, pues la primera vez fue nominada por el eliminado y días más tarde la salvó Camilo Trujillo, dejando la frase “en tu cara Marlon” que retumbó las redes.

Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Luego, semanas más tarde consiguió la votación más alta de la competencia apoyo del público, pues obtuvo el Melissa Gate 73,28 %, cifra que a la fecha los participantes desconocen.

Por su parte, La DJ Yina Calderón estuvo en la tercera semana de eliminación y regresó con 21,94 %, seguidamente en la cuarta semana y retorno a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ con 17,31 %. En la quinta semana consiguió 15,7 % mientras que en la novena semana fue la más votada con el 25, 59 % de los votos hasta la más reciente eliminación con un 54, 89 %.

Yina Calderón tuvo la votación más alta con 54,89 % Foto: RCN

Al ver las diferencias de votos, Altafulla no dudó en burlarse de Melissa Gate, pero ella le explicó muy bien el motivo por el que Yina Calderón consiguió esa cifra en la gala de eliminación.

“¡Atrevido! ¿Quieres que te explique ella porqué entró de primera? Porque todos la apoyamos, cuando yo entré de primera no tenía el apoyo que ustedes tienen, así que cierra tu hocico, y te callas, que yo he estado en la placa con gente muy tesa”, dijo Melissa Gate.

PUBLICIDAD

Recientemente Yina Calderón sostuvo una conversación con Lady Tabares en la peluquería en la que se refirió a Melissa Gate como envidiosa, y que lo notó desde la eliminación pasada.

“Hay una persona en esta casa, que ya me la pillé. Ella me tiene como envidiecita, no le gustan cuando me pasan cosas buenas. Yo le noté la cara, me di cuenta desde el día yo entré con ese porcentaje, Altafulla le dijo que le toca que entregue la corona, y ella le dijo que ese porcentaje era de todo el grupo, que no era solo mío, lo dijo delante de todos. Yo le iba a decir que no sea tan envidiosa”, dijo Yina Calderón.

Diferencias de los porcentajes de Melissa Gate y Yina Calderón

La semana que Melissa Gate fue a cuarto de eliminación regresó con el porcentaje más alto de ese entonces, cifra que consiguió sola con su ‘pandilla’, pues ella ha manifestado en más de una oportunidad que juega de manera independiente.

En el caso de Yina Calderón recibió el apoyo de todos los fandom de fuego al ser la única representante de ese equipo en la pasada placa de nominados.

Semana 1: se desconocen las cifras

Semana 2: Yina Calderón 9,16 % / Melissa Gate 23,21 %

Semana 3: Yina Calderón 21,94 % en eliminación / Melissa Gate se desconoce cifra

Semana 4: Yina Calderón 17,31 % en eliminación / Melissa Gate 34,29 %

Semana 5: Yina Calderón 15,70 % en eliminación / Melissa Gate 32,94 %

Semana 6: Yina Calderón 9,77 % / Melissa Gate 44,60 %

Semana 7: Yina Calderón se desconoce la cifra / Melissa Gate 54,20 % en eliminación

Semana 8: Yina Calderón- se desconoce la cifra / Melissa Gate 73,28 %

Semana 9: Yina Calderón 7, 96 % y 25,59 % en eliminación / Melissa Gate 61,42 %

Semana 10: Yina Calderón 8,59 %/ Melissa Gate 42,28 %

Semana 11: Yina Calderón 5,40 % / Melissa Gate 52,09 %

Semana 12: Yina Calderón 10,81 % / Melissa Gate 46, 78 %

Semana 13: Yina Calderón 7,20 % / Melissa Gate se desconoce cifra