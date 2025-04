Emiro Navarro, de ‘La casa de los famosos’, le contó a Jorge Rausch el sueño que le puede cumplir, ¿se hará realidad?

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que ha logrado ser un éxito en Latinoamérica y durante el 2024 se estrenó en Colombia de la mano del Canal RCN. Si bien, son 23 los famosos que ingresa a la casa, con el paso de las semanas los televidentes decidieron quien es el nuevo eliminado, pues solo uno se lleva el premio de los 400 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Esta sería la millonaria cifra que tendría que pagar Karina García al salir de ‘La casa de los famosos’

Uno de los participantes más queridos de esta nueva temporada, es, precisamente, Emiro Navarro, un famoso creador de contenido, que cuenta con una amplia comunidad en redes sociales y que durante la primera temporada fue uno de los pedidos por parte del público.

Ahora, durante su estancia, se ha convertido en el protagonista de diferentes videos en redes sociales, donde deja claro el carisma y la espontaneidad con la que cuenta, lo que ha traído consigo que se gane el cariño del público.

Hace pocos días, el jefe sorprendió al equipo de famosos no solo con una comida especial, sino también con la presencia de uno de los jurados más famosos del Canal RCN, como lo es Jorge Rausch, quien además de poner sus conocimientos en el plato dispuesto para los famosos no dudó en entablar una conversación con Emiro sobre sus recetas. Teniendo en cuenta que él es quien suele preparar la comida dentro de la casa, por supuesto, con ayuda de otros de sus compañeros.

Pero, para quienes conocen muy bien a Emiro, saben que uno de sus deseos es ser parte de ‘MasterChef Celebrity’, pues además de tener que cocinar es una actividad que le gusta, buscando innovar en algunas ocasiones con diferentes recetas.

En medio de la conversación, Emiro aseguró: “Jorge Rausch, chef, qué honor, un placer conocerlo (…) Que es el chef de la casa me dice, pero yo soy el más criollo. Yo no sé hace risotos así de hongo, yo sé hacer carne guisada con arroz". Seguidamente, Rausch indicó que no iba a llegar al ‘reality’ para preparar este plato, pero quería enseñarle un poco de este tipo de cocina: “Yo siempre he querido ir a MasterChef”, mientras que una de sus compañeras con el fin de apoyarle le reiteró a Rausch que Emiro deseaba ir: “Después de que no salga de primero”, añadió el participante de ‘La casa de los famosos’.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que habría posibilidad de que Emiro Navarro ingrese a ‘La casa de los famosos’ debido al cariño que le tienen sus seguidores, siendo esta una positiva apuesta por parte del Canal RCN.