Flaco Solórzano y Emiro Navarro llegaron a una tregua con un apodo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante la edición 78 de ‘La casa de los famosos Colombia’ se vivió mucha tensión, pues se conoció que Laura González se convirtió en la décimo segunda eliminada del reality de RCN, luego de unas votaciones en las que Andrés Altafulla regresó con el mayor porcentaje.

Antes de que los participantes nominados bajaran al cuarto de eliminación se llevó a cabo en posicionamiento, en el que Emiro Navarro se paró al lado de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano como se esperaba y dirimieron sus diferencias de una manera jocosa, pues el creador de contenido lo llamó “votico loco”.

Emiro le puso “votico loco” a Fernando Solórzano

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa por votico loco porque me da miedo que en cualquier momento me vayas a zampar mi poco de puntos me mandes pa la placa y paticas para qué te tengo. Tú tienes un song con que quieres que vaya pa la placa, que no sé qué, para que vea el público que el apoyo que no sé qué. Y si no he ido no es porque… o sea, yo no quiero obviamente, pero no he ido porque no me ha tocado. Pero cuando me toque yo lo voy a asumir, y voy a ir. Y si me tengo que ir, pues me voy. Ah y si vienes nos soltamos mutuamente, me sueltas tú y te suelto yo, ya estamos a paz”, dijo Emiro Navarro.

Detrás de ellos estaba La Toxi Costeña quien ya se había posicionado ante el actor y terminó riéndose del apodo que le tienen al actor. Sin embargo, ‘El Flaco’ Solórzano también reaccionó de la misma manera y repitió el apodo para responderle a Emiro Navarro. “Así es, te voy a soltar, y espero tener una cordialidad aquí en la casa. Y votico loco va a ser así, ¡loco!”, dijo Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.

Fernando 'El Flaco' Solórzano, La Toxi Costeña y Emiro Navarro de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Posicionamiento de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Es de recordar que los dos únicos participantes que no han pisado el cuarto de eliminación son Norma Nivia y Emiro Navarro. Al esperar los resultados y ver que Fernando ‘El Flaco’ Solórzano todavía no regresaba el creador de contenido se angustió, pues lo quería de regreso en ‘La casa de los famosos Colombia’.

“No se fue votico loco, nena”

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano fue el último en entrar pues consiguió el 7,44 % de los votos y Laura González 6,10 %, por lo que ella se convirtió en la décimo segunda eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’.