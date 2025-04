Melissa Gate y Emiro Navarro se deslindan de fuego y agua en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Melissa Gate y Emiro Navarro han fijado posición ante lo que han sido las estrategias dentro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’. Pues la creadora de contenido en diferentes oportunidades ha asegurado que está jugando sola y ahora se le suma Emiro Navarro.

Durante una conversación en el baño del reality de RCN Melissa Gate y Emiro Navarro le cantaron la tabla a Mateo ‘Peluche’ Varela y Camilo Trujillo, y fijaron su posición al respecto.

Todo se dio en lo que fue la más reciente prueba de presupuesto la cual fue ambientada en la fiesta de cumpleaños del ‘jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en la que tenían que bailar sin parar para acumular puntos.

“Lo único que le vamos a pedir, tanto a agua como a fuego, es que a Emiro y a mí nos saquen de sus porquerías, nos saquen de sus porquerías porque nosotros no estamos de acuerdo con nada. estrategias acá no tenemos. Y acá nosotros no tenemos equipo de nada, nosotros dormimos en fuego porque nos toca. Y el día que nos toque en agua, también nos va a tocar”, dijo Melissa Gate.

Mateo y Camilo les cuestionaron que los han visto bailar la canción de fuego, a lo que Melissa Gate indicó que bailar no significa nada, pues también baila las canciones de agua y reiteró que hay diferencias entre los equipos. “No nos metan. Yo no sabía de ninguna estrategia. Nosotros no sabíamos de ninguna estrategia”, afirmó Emiro Navarro.

Una de las estrategias fue la de Mateo quien coaccionó a La Liendra y demás compañeros a nominarse entre ellos la semana anterior, y que trajo como consecuencia que todo el equipo agua estuviera en la placa de nominados.

Mientras la prueba se daba, Yina Calderón y Lady Tabares decidieron sabotear su participación para que les restaran puntos del presupuesto y por ende Mateo y Norma, escogidos por Fernando ‘El Flaco’ Solórzano como líder de la semana para ir a la despensa, no compraran el sobre de las tentaciones que podía incluir un beneficio, pero terminó siendo una cena para dos.