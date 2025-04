Melissa Gate de ‘La casa de los famosos Colombia’ lanzó pulla a Ángela Aguilar

Melissa Gate no ha dejado de reaccionar a lo que es el romance que ha surgido entre Karina García y Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia 2’, al punto que ha comparado la situación con la de Ángela Aguilar y Cazzu por Christian Nodal.

PUBLICIDAD

Lea también: Melissa Gate puso en tela de juicio la eliminación de La Liendra en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Los participantes estaban en la habitación cuando Melissa Gate visualizó que Altafulla y Karina García estaban dándose caricias en la cama, por lo que empezó a bromear sobre la rapidez con la que se han relacionado.

“Ay es que yo no había visto que el amor… ¡¿Arrunchis?! Wao esto va demasiado rápido. No, pero así es que tiene que ser, yo me sueño con un amor así con el de Ángela Aguilar. Se conocieron, eso no le importó que la otra estuviera embarazada, te amo, me amo, me separo, me caso y nos vamos. Así es que tiene que ser el amor. nos casamos y nos vamos”, dijo Melissa Gate mientras La Toxi Costeña se reía de los comentarios.

Altafulla y Karina García de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Seguidamente bromeó diciéndole a Karina que le devolviera a Altafulla, pues es de recordar que el cantante en un principio estuvo coqueteándole, pero ante la negativa de la participante decidió irse por otra.

“Se quedó con la que tenía el cul@ más grande. Entonces, no importa si eres una mujer trabajadora, inteligente, que piensa en él, al final él siempre se va a quedar con la que tenga el cul@ más grande ¿Cierto Altafulla?”, dijo Melissa Gate.

Altafulla aseguró que lo dejó ir, y Melissa no hizo más que bromear diciendo con sarcasmo que se sentía mal “cómo es que perdí esta oportunidad, perdí la oportunidad de mi vida ¡Altafulla no! ¡Karina! ¡Devuélvemelo, Karina!”.

Melissa Gate y Andrés Altafulla de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Es de recordar que días atrás Karina le pidió aprobación a Melissa Gate para responderle a los coqueteos de Altafulla, pues precisó que, si bien no le gusta, sí le atrae, lo que derivó en otro divertido reclamo de Melissa Gate quien le recordó que primero le quitó a Marlon y luego a Altafulla. Desde ese entonces los participantes han estado más que cercanos y se estima que en los siguientes días les den rienda suelta a sus gustos.