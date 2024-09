César Escola de ‘Yo me llamo’ sigue mostrando su talento fuera de la TV, “a enamorarse de las voces”

César Escola es un argentino quien sacó a flote su pasión por la música durante varios años en su país natal, gracias al apoyo recibido por parte de sus padres, para posteriormente recorrer nuevos rumbos llegando así a Colombia, así que le abrió las puertas y le permitió seguir encaminándose en su más grande pasión como músico, presentador y director, llegando a ser parte de producciones como ‘Do, re millones, ‘La Descarga’ y por supuesto, ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, donde ha sabido cosechar una fuerte amistad con Amparo Grisales. Actualmente, el argentino sigue mostrando su talento fuera de la TV.

Escola más allá de sus conocimientos musicales, les ha permitido a los televidentes conocer un poco más de su personalidad, lo que precisamente ha traído consigo que logre convertirse en uno de los jurados más queridos del ‘reality’ de canto de Caracol Televisión.

El argentino no suele ser muy activo en sus redes sociales, lo cierto es que durante sus pocas apariciones por medio de Instagram sí se encarga de revelar sus próximos proyectos, donde la música termina siendo la principal protagonista. A pesar de que para este año Caracol Televisión no ha anunciado una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, hace pocas semanas anunció que seguirá como jurado, pero no precisamente en la televisión.

Si bien, era pocos los detalles que se conocían con respecto a este nuevo proyecto, recientemente César Escola volvió a referirse a este tema asegurando: “A enamorarse con las voces de los participantes de Salitre Encanta Senior. Este sábado”, las palabras del jurado de ‘Yo me llamo’ estuvieron acompañadas de una imagen del anuncio oficial del evento, pero también dejando ver que no es el único que hará parte de ‘Encanta senior’, pues también estará presente en otras dos mujeres y una de ellas es precisamente, Inés Gaviria, quien sería una de sus grandes amigas.

¿Cuál es el proyecto en el que César Escola de ‘Yo me llamo’ trabajó con Marbelle?

Ante el estreno de una nueva telenovela de Caracol Televisión como lo fue ‘Klass 95′, se conoció que el canal decidió lanzar la propia playlist musical de esta producción, donde lo mencionado por Marbelle, César Escola la eligió para interpretar una de estas canciones, sintiendo una emoción gigante por la elección del maestro y revelando algunos momentos que vivieron durante los ensayos.