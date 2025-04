Aida ya le enseñó a su ‘agropecuario’ a facturar con las redes; Juan David robó suspiros en un reciente comercial

Ya son 7 millones de seguidores en Instagram los que acumula la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, mujer que en los últimos meses ha estado en boca de muchos con todo lo relacionado con su nueva relación sentimental y su embarazo. Justamente su pareja, el ‘agropecuario’ Juan David Tejada, dio de qué hablar luego de mostrar que le está siguiendo los pasos a Aida debutando en una campaña publicitaria en redes.

Tras terminar su fallido idilio con el streamer WestCol, Aida encontró la felicidad en el Cauca junto a Tejada, hombre con el que recientemente hizo la revelación del sexo de su criatura, un varoncito que se especula llevara el nombre de Emmanuel o Emiliano.

Aida Victoria y la hija de su novio, Juan David Tejada (@sara_tejada1)

Más allá de este momento de felicidad que viven en pareja, el nombre de Tejada se volvió tendencia en internet debido a un clip que ya superó la barrera de las 640.000 reproducciones, en el que se le ve brillar en algo diferente a su faceta como empresario o ganadero, como imagen de un comercial

Resulta que una reconocida empresa de joyas y relojería con sede en Medellín, Bogotá y Miami, adquirió los servicios de Juan David, para que fuera la imagen de una de sus publicidades en la que el llamado ‘agropecuario’ tenía que chicanear los caros y ostentosos relojes que tenía en su muñeca, dentro de ellos un Rolex.

“Solo Aida es capaz de poner a facturar a su agropecuario y eso que él no necesita plata”, “Necesito uno así en mi vida”, “Ese hombre está pasado de bueno”, “Sin tanto cuento y tanta babosada, buen marketing”, “Aida tiene buena mano”, y “Se ve todo tierno con esa actuación poco genuina”, fueron algunas de las reacciones en el reel.

Así se enteró WestCol del embarazo de Aida

A pesar de haber vivido una dura ‘tusa’ tras separarse de Aida, Luis Fernando Villa ya soltó a quien consideraba el amor de su vida, hasta el punto que en un stream reveló la manera cómo se enteró de que su ex estaba en embarazo:

Esa situación, ese acontecimiento, yo lo supe como hace tres meses. Yo lo sabía hace rato porque había un problema y yo lo tuve que arreglar en privado, y hablando en privado me enteré. Lo que yo opino de eso realmente es una situación que me pone feliz, me parece chimba porque al final la vida es para cumplir sueños y si usted no se alegra por las personas que están cumpliendo sueños, usted es una mier%#. No pasa nada, no hay rencor”, argumentó ‘West’.