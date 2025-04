Caracol no se conformó con Aurelio Cheveroni en ‘Yo me llamo’ e integró a Mery Moon a querido programa

Caracol Televisión es un canal nacional que se ha convertido en el favorito de los televidentes no solo por cada uno de los programas de información, sino también por los espacios de entretenimiento que con el paso de los años se han quedado en el corazón de los televidentes como lo son ‘Yo me llamo’, ‘Sábados felices’, ‘El Desafío’, entre otros.

PUBLICIDAD

Le puedes gustar: A periodista de Noticias Caracol le pidieron dejar las cirugías y aceptar su vejez, “tanto odio”

La parrilla de contenidos conformada noche tras noche por Caracol Televisión tiene como principal programa a ‘Yo me llamo’ que llegó con su décima temporada para encontrar al doble perfecto de su artista favorito, pero por primera vez el canal integró ‘Yo me llamo Mini’, una versión en la que los pequeños también pueden demostrar su talento, contando con un nuevo jurado como lo es Aurelio Cheveroni, recordado personaje de ‘Club 10’ y el cual ha recibido una amplia acogida por parte de los televidentes.

Ante el pedido de los televidentes por otro de los personajes de este programa llega Mery Moon, una gatita bastante recordada. Sin embargo, Mery no estará como jurado en ‘Yo me llamo’, sino, por el contrario, llegará a formar parte de las noches de los sábados a partir del icónico programa ‘Sábados felices’, en el que se llevará a cabo la parodia de ‘A yo me llaman’.

La mencionada versión de ‘Yo me llamo’ para entretener a los televidentes se transmitirá el próximo sábado 26 de abril a las 8:00 pm, donde también estarán siendo imitados los jurados César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales.

¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de ‘Yo me llamo Mini’?

En esta nueva fase de ‘Yo me llamo Mini’ el talento está a cargo de los niños, quienes sorprendieron al público con su talento en la imitación, de acuerdo con lo mencionado por el equipo de presentadoras, Melina Ramírez y Laura Acuña, el ganador de ‘Yo me llamo Mini’ se llevará 100 millones de pesos es decir, un bono de estudios.

Un beneficio para el niño ganador, ya que cuando finalice sus respectivos estudios de bachiller podrá hacer uso de este bono para aquella carrera que desee adelantar.