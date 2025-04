Karina de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se olvidó de la petición de su hija

Karina García es una de las participantes que asumió sumarse al reto de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ bajo la mirada de más de 40 cámaras en vivo desde hace 84 días. Su paso por el reality ha estado lleno de polémicas y lágrimas, pues se ha enfrentado a su pasado en televisión nacional.

Días atrás recibió la visita de sus dos hijos en medio de una actividad de congelados, esto se dio durante la gala 71 de ‘La casa de los famosos Colombia’ cuando los hijos de Karina García, Issa y Valentino, entraron al reality de RCN.

Petición de la hija de Karina García

La joven le indicó que estaba allí para demostrarle lo mucho que la amaba y que todo estaba bien, le contó que tiene un fandom que la respalda y que la aman. Le pidió además no relacionarse con ningún hombre de la competencia.

Karina García y sus hijos en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: RCN

“Escúchame mami, no le pares bolas a hombres en estos momentos, te quiero solita, te quiero enfocada en el juego y no nos pidas pruebas mami, porque ya Colombia sabe que la falsa aquí no eres tú, y que tú no eres ninguna moza”, dijo la hija de Karina.

¿Romance entre Altafulla y Karina García?

Sin embargo, Andrés Altafulla es quien ha estado más cercano a Karina García, luego de que le fallaran sus intenciones de enamorar a Melissa Gate, y desde hace días atrás se han mostrado más que cariñosos, omitiendo la petición que le hizo su hija.

Y es que el costeño no ha perdido tiempo en querer conquistar a la paisa días después de su llegada a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ e incluso días atrás se dieron el beso de tres, junto a La Toxi Costeña, que se había prometido a los televidentes.

Altafulla y Karina García de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Polémicas de Karina García en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Es de recordar que Karina García ha sido protagonista de diversos momentos polémicos dentro de la competencia, pues al inicio del reality sostuvo una relación con Marlon Solórzano, luego de asegurar que también le atraía Mateo ‘Peluche’ Varela.

Marlon y Karina de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Una conversación antes de reality de RCN con Mateo ‘Peluche’ Varela sobre si tener o no un romance en la competencia desató diversas diferencias adentro luego que esto se conociera de su boca y la enfrentara con el participante em varias ocasiones.

Tras la salida de Sofía Avendaño, la modelo reveló una situación externa de Karina García luego de un fuerte posicionamiento y días más tarde el único congelado que había recibido Karina fue el de su examiga Marilyn Oquendo cuando entró a desmentirla sobre la situación que vivieron sobre una traición y temas de dinero.

Marilyn Oquendo y Karina García en 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Cuando se creía que no saldría una controversia más con Karina García ingresó Laura González dispuesta a revelar todo sobre la presunta relación que la participante sostuvo con su expareja en Rio de Janeiro.