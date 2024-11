Laura Acuña sorprendió a Ana del Castillo cantando ‘Tarde lo conocí’

Ana del Castillo es una de las artistas más importantes y fuertes del género vallenato, esto gracias a su potente voz y a su personalidad tan espontánea y des complicada que siempre ha mostrado ante el ojo público. Aparte de la música, Ana ha sido protagonista de muchos momentos virales por su humor y sus ocurrencias. En el año 2023, la artista logró ser nominada en los Premios Latin Grammy en la categoría de ‘Mejor Artista Nuevo’. Además de presentar en la gran gala, momento que se volvió viral por la emoción que mostró la joven. Recientemente, paso por el pódcast de Laura Acuña, ‘La Sala de Laura Acuña’ donde dio varios detalles de su carrera, pero también se sorprendió con el talento musical de la presentadora.

Del Castillo también ha protagonizado momentos no tan agradables de la mano del alcohol, pues siempre ha expresado el gusto que se había convertido en una adicción a esa bebida, hasta que lamentablemente sufrió un fuerte accidente automovilístico por el que tuvo que estar entubada varios días y según los médicos no podría cantar seis meses, lo que hizo que hiciera una promesa a Dios “si me dejaba cantar en tres meses, yo dejaría de tomar durante seis. A los dos meses y medio ya estaba cantando” señaló la artista. Solo hasta el 2022 tomaría la decisión de dejar por completo el alcohol, debido a todas las situaciones malas que había pasado en este estado, además Ana contó que en parte lo hizo también por la maldición generacional de su familia, al haber varios antecedentes de alcoholismo, por su padre y sus hermanos

Pero la entrevista también momentos alegres y de canto, uno de ellos cuando Laura Acuña cantó ‘Tarde lo Conocí' pero al empezar sorprendió a la artista con su voz para después acompañarla en la interpretación. Esta no es la primera vez que la presentadora canta en su programa, en una anterior entrevista lo hizo junto a Manuel Medrano interpretando ‘La Mujer que Bota Fuego’.