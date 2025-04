“Estos fantasmas vuelven”, Lina Tejeiro frente a los duros comentarios que ha recibido por subir de peso

Es de recordar que casi dos décadas han pasado desde que la telenovela ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ se apoderó de la pantalla de Caracol Televisión y marcó un gran acierto en la producción que tuvo de protagonistas a Jhon Álex Toro, Martín Karpan y Carolina Acevedo, pero ahora el canal estrenó tiempo atrás una nueva versión.

La nueva versión de ‘Nuevo Rico Nuevo Pobre’ están el actor Variel Sánchez como Brayan Leónidas Galindo Romero, mientras que en el papel de Andrés Ferreira es nuevamente un actor argentino, como lo es Juan Guilera, tal como ocurrió con la versión original. Mientras que el papel de la recordada Rosmery estuvo a cargo de Lina Tejeiro.

Este fue el primer papel protagónico de la actriz, por lo que su imagen debía que estar impecable todo el tiempo. Al terminar las grabaciones, Lina subió de peso y le empezaron a llover comentarios en su Instagram sobre esta situación, al respecto Tejeiro confesó que después de acabar la novela, decidió darse gusto en lo que quería comer y también descansar.

“Cuando vienes trabajando en tu amor propio, en tu interior, por más de que lo trabajes, hay comentarios que calan y que pesan, sobre todo si has tenido problemas de alimentación. Vivi muchos años con problemas de alimentación y estos fantasmas vuelven mucho cuando estos comentarios reviven en mis redes sociales (...)” expresó la actriz.

Lina enfatizó que no le pesa por el hecho de que no le gusta estar “gorda” o que esté mal, sino por los pensamientos negativos, por los comentarios que recibe, que no deberían dolerle, pero que aun así le logran afectar.

¿Quiénes son los exnovios de Lina Tejeiro?

Entre los exnovios de la famosa actriz, se encuentra el cantante paisa Andy Rivera, con el que duro bastantes años y tuvo una relación mediática. Antes de Andy, Lina sostuvo una relación con el actor Sebastián Vega y finalmente con el cantante Juan Duque, relación más reciente y que fue bastante sonada por el tiempo que duró, además de que ambas figuras la hicieron pública al compartirlo en sus redes sociales.