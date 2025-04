Melissa de ‘La Casa de los Famosos’ reveló que tiene Only Fans y dio detalles del contenido que vende en la plataforma

La Casa de los Famosos, luego de la noche de cine, sigue estando tensa en su convivencia; sin embargo, hay otros participantes que se han acercado mucho más. Este es el caso de la amistad de Melissa Gate y Altafulla, que aunque existen algunos roces, Melissa se ha sincerado sobre varias situaciones de su vida, en esta oportunidad le contó que tiene ’Only Fans’ y que su exnovio lo ayudó a crearlo.

Only Fans, es una plataforma que, aunque polémica, le ha permitido a varios creadores de contenido obtener ganancias extras; algunos lo han hecho con fotografías explícitas, pero otros solo con contenido extra que no publican en redes sociales. Melissa Gate, que le comentó a Altafulla: “yo tuve only fans, mi ex me lo ayudó a abrir, porque había unas cosas en inglés que no entendía. Desde ahí ya lo empecé a utilizar, yo he perdido relaciones por tener esta red social, yo no hago nada malo ahí, todo depende de la reputación que tengas”.

Melissa aclaró que aunque sube contenido, no es nada explicito y que aunque ha tenido polémicas con personas cercanas a ella por usar esta plataforma, es un ingreso extra para su familia.

¿Quién es el hijo de Melissa Gate de ‘La Casa de los Famosos’?

Melissa ha participado en varios realities, uno de ellos es ‘Guerreros’ antiguo formato de Canal 1 en el que entró a competir junto al ‘equipo Cobra’, precisamente en una de estas emisiones, la paisa decidió contarle a Josse la historia detrás de su hijo, el significado que tiene en su vida y las razones por las que no vive con ella en Colombia. La influencer destacó: “es mi bebé, la persona más importante que tengo en mi vida, es mi amor verdadero. Quedé embarazada cumpliendo 16 años y nació Juan. Juan se encuentra con el papá, tú sabes que cuando hay separaciones hay que decidir cuál de los dos padres se queda con los hijos, en este momento el papá tiene la custodia, yo lo acepté por cuestiones de estudio para que el niño estuviera mejor”

Aunque Melissa no es muy abierta hablando del tema de su expareja, ha afirmado que ser madre cambió su vida y que ella, tanto como el padre de su hijo, tienen el objetivo de dar lo mejor de sí mismos para el futuro de Juan: “Como mamá aprendí, yo creo que uno comete muchos errores como padre, pero la idea es remediarlos con el paso del tiempo. Mi hijo se llevó lo mejor de mí”.