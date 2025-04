¿Sin plan para Semana Santa? Reseña de ‘The Chosen: La Última Cena’ que ya está en cine

The Chosen: La Última Cena

La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida terrenal de Jesús, desde su llegada a Jerusalén, también conocida como ‘Entrada Triunfal’, hasta su crucifixión y resurrección al tercer día.

PUBLICIDAD

Es común que en los canales nacionales presenten películas relacionadas con los últimos días de Jesús en la tierra, pero en esta ocasión, hay una película en cartelera cuya temática específica es la última cena.

¿De qué trata ‘The Chosen: La Última Cena’?

En primer lugar, es necesario aclarar que no es una cinta particular, sino que será la proyección de los dos primeros episodios de la quinta temporada de la serie ‘The Chosen’, la cual ha seguido la vida de Jesús desde su nacimiento, hasta ahora, la última cena, basada en los evangelios, los cuatro primeros libros del nuevo testamento, (Mateo, Marcos, Lucas y Juan)

En el momento de la historia, Jesús está a punto de hacer la entrada triunfal y aceptar su destino de morir en la cruz para el perdón de los pecados, aunque los discípulos todavía no lo saben.

La última cena:

El inicio de la cinta es precisamente el encuentro de Jesús con sus discípulos alrededor de la mesa, donde no solamente comieron, sino que recibieron la directriz de Jesús ante su inminente muerte.

Lucas 22:14-23

Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: “He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios“ Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: “Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios”. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: “Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí“. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí, en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. ¡Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona!“. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa.

PUBLICIDAD

La entrada triunfal:

Durante la celebración de la fiesta de la Pascua, Jesús cumple con la profecía de Zacarías 9:9–10, donde decía que el Mesías, el Rey de Israel, entraría sobre un asno.

También es importante señalar que Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano a quienes les chocaba con la idea de un rey diferente al césar y Jesús era proclamado como Rey.

Juan 12:12-15

Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: “¡Alabado sea Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!“. Jesús encontró un burrito y se montó en él; así se cumplió la profecía que dice: ”No temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu Rey ya viene montado en la cría de una burra".

La pelea de Jesús en el templo:

De las últimas escenas de la película es el enojo de Jesús al entrar al templo, cuando se da cuenta de que las personas lo han llenado de comercio. Jesús, lleno de enojo, volcó todas las mesas y dejó claro que aquel era un lugar para adorar a Dios, no para aprovecharlo financieramente.

Cabe resaltar que en esta celebración, las personas compraban animales para ofrecerlos en sacrificio como redención de sus pecados.

Marcos 11:15-18

Llegaron a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba, diciendo: “¿No está escrito: “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones”? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones". Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de Su enseñanza.

Reseña ‘The Chosen: La Última Cena’

Si usted es un fanático de la serie, seguramente esté emocionado por el inicio de la quinta temporada.

Pero, por el contrario, si no ha visto ningún capítulo, le podemos asegurar que entenderá la historia gracias al contexto previo que presentan y la sencilla manera de llevar el relato bíblico a la gran pantalla.

Así que, si usted está interesado en revivir los últimos días de Jesús, ir a ver esta película en cine es un gran plan para la Semana Santa.