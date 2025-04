Valentina Taguado confesó que la canción +57 la transportó a un momento muy incómodo en su vida

MasterChef Celebrity Colombia está de vuelta este 2025, con toda una nómina de famosos que demostraran sus talentos culinarios y por supuesto de trabajo en equipo y convivencia bajo presión. Dentro de los famosos confirmados está nada más que Valentina Taguado, la locutora de ‘Impresentables’ y también influencer, que después de estar ausente en el programa matutino, finalmente confirmó su participación en este reality.

PUBLICIDAD

Puede leer: Valentina Taguado reveló por qué en un principio no quería a uno de sus compañeros de ‘Impresentables’

Desde su anuncio, Valentina a estado en algunas entrevistas, una de ellas en el Pódcast ‘Vos Podés’ de Tatiana Franko y también en el pódcast ‘Sin Reserva’ de Jose Patiño, donde estuvo hablando de algunos aspectos de su vida. Uno de ellos fue la violencia intrafamiliar que vivió en su hogar, de parte de su padre hacia su madre con violencia de todo tipo, para después ella también vivir esto.

En otro momento del programa, es tema de conversación de la canción +57 de Karol G, Feid, DFMZ, Blessd, Maluma y J Balvin. Taguado mencionó que escuchó un fragmento del tema por medio de redes sociales y la parte que se volvió viral por supuestamente sexualizar a una menor de edad, la teletransportó a un momento muy incómodo de su vida.

“Era en Andalucía, un pueblito del Valle donde vive mi abuelita, yo me tenía que ir de la casa de mi abuelita a donde mis tías, hermanas de ella y había una casa donde a mí me daba un estrés absurdo pasar. Porque yo me estaba desarrollando, a mí no me crecieron boobies, pero me crecieron unas caderas, pero uy no, la morboseadera era una cosa absurda. Yo era una niña, entonces yo escuchaba la canción y decía, no, no es chévere, no está bien.”

Valentina Taguado compartió la muerte de uno de sus amigos cercanos

Se trata de una de las amigas de su colegio, que aunque no especificó la razón de su muerte, sí le dedico unas palabras y recordó los memorables momentos junto a ella. “Solo espero que en la otra vida tengas las oportunidades que no tuviste en esta y seas absurdamente feliz”, fue el primer mensaje para su amiga por medio de sus historias de Instagram.

En la siguiente publicación puso la canción “Don´t Dreams I’ts Over" de Crowed House y una foto de ella junto a su amiga, diciéndole: “Mi Juligans, fuiste, eres y siempre serás luz”. Finalmente, la última historia de su Instagram también se la dedicó:

PUBLICIDAD

“A la princesa que me ayudó a vivir el colegio y gran parte de mi vida más fácil, la que gritaba, lloraba, aplaudía, saltaba y reía carcajadas sin pena, GRACIAS. Tu vida no dio luz, esperanza y fuerza a muchos. Sé que donde estés, estés tranquila y sonriendo como siempre te recordaré.”

¿Qué edad tiene Valentina Taguado de Los 40?

La locutora cumplió sus 32 años el pasado 5 de abril durante la Los Premios India Catalina en Cartagena. Tres décadas donde no solo ha hecho parte de uno de los programas más relevantes de la radio, sino que se ha retado profesionalmente ahora como participante de Survaivor, ahora MasterChef, y también incursionó en algunos capítulos del famoso ‘Sin Ánimo de Ofender’ hace unos años.