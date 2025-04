Melissa Gate descubrió la estrategia de Altafulla en el cine de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante el capítulo 80 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ llegó la tercera función de cine en la que los participantes se dieron cuenta de lo que hablaron sus compañeros sobre ellos y a sus espaldas.

Uno de los momentos más llamativos de la función es una conversación que sostuvo Andrés Altafulla con Yina Calderón, en la que la DJ le insistía en que no se relacionara con Karina García, y sí con Melissa Gate.

“Si yo fuera hombre a mí me gustaría Melissa más que esas otras dos. Porque las otras dos, de pronto físicamente son más bellas, pero la Melissa no es por nada, al Cesár lo que es del César y la china es inteligente, y aparte de eso no anda metida en todos esos bololos de manes, maric@”, dijo Yina Calderón en ese momento.

Es de recordar que, ante sus palabras, Andrés Altafulla la secundó y le indicó que eso le gusta, por lo que inmediatamente Yina Calderón hizo referencia a lo que repiten las otras dos mujeres a las que hizo referencia. “Es que eso no, gueb@n. Es una vieja que anda metida en que ‘este, que este, este le gastó, y que le este le compró y que entonces yo me voy con las amiguitas’ no, esa guebonad@”, indicó Yina Calderón.

Al ver las imágenes de inmediato Melissa Gate reaccionó a la situación y más cuando Marcelo Cezán le preguntó si la imagen que tenía de Altafulla cambió tras la función. y “Es que la verdad como yo tengo mi sexto sentido tan desarrollado yo sé cuándo los hombres son mentirosos y se quieren aprovechar de mí. Entonces ¿me entiendes? Yo no soy estúpida y sé que esto es un reality hay gente que quiere figurar en relaciones, para de pronto tener más rating”, dijo Melissa Gate.

En las últimas fechas Altafulla se ha mostrado más que interesado en Melissa Gate, al punto que hasta imaginó embarazarla. La participante ha sido más que cortante con el participante, pues no le acepta los acercamientos.

Los más reciente se dio durante la prueba de liderazgo que Altafulla ganó e insistió en llevar a la habitación a Melissa Gate, pero tuvo que optar por Lady Tabares ante la negativa de la creadora de contenido.