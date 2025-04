Carla Giraldo paró en seco a Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “yo soy la presentadora”

Durante la gala 79 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Carla Giraldo tuvo que responderle a Andrés Altafulla luego que él asegurara que ella era una ‘Chica Fuego’, equipo conformado por Karina García, La Toxi Cobreña, Yina Calderón y Lady Tabares, lo que incomodó a la presentadora.

El hecho se dio durante una conexión en la que los participantes estaban en la terraza por la prueba de líder en la que se enfrentaron Karina García, Lady Tabares y Andrés Altafulla, miembros del equipo fuego.

Melissa Gate y Andrés Altafulla de 'La casa de los famosos Colombia 2'

“Carlita… Carlita… Te llevo en la buena… ¡Eres una chica fuego! ¡Tú chica fuego!”, gritó Andrés Altafulla a lo que Carla Giraldo respondió de manera directa “no, yo no soy ninguna chica fuego, yo soy la presenta… ¡No, mi amor! Yo soy la presentadora del programa, y quiero que todos jueguen y la pasen bien. A todos los amo por igual, a todos los funo por igual y a todos los llevo aquí en el corazón siempre, pero yo no soy chica de nadie Altafulla ¡Y me paro en la raya!”.

En la edición hubo lágrimas y mucha tristeza, pues en plena actividad Karina García logró adivinar la palabra “liderazgo” que definiría al líder de la semana, y el ‘jefe’ la anunció, pero al corregir se dieron cuenta que había puesto una ‘v’ en vez de ‘a’, por lo que el siguiente en haber acertado era Andrés Altafulla, lo que hizo llorar desconsoladamente a Karina, una vez más.

Karina García llora por perder la prueba de líder de 'La casa de los famosos Colombia'

Dentro de los beneficios conseguidos por Andrés Altafulla están la inmunidad, nominación de líder, poder de salvación que le puede ser robado, hacer la preguntas del brunch y encima poder espiar durante cinco minutos a sus compañeros.

Lady Tabares de 'La casa de los famosos Colombia'

El cantante quería llevarse a Melissa Gate a la habitación, pero terminó decidiéndose por Lady Tabares quien a la fecha nadie la había escogido para compartir el cuarto del líder.