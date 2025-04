Benny Blanco se dio cuenta que en Latinoamérica lo llaman “Don Seleno” y así reaccionó el productor

Luego de que a finales de 2024 se conociera públicamente que Selena Gómez y Benny Blanco contraerían matrimonio, las redes sociales han explotado a favor del productor, ya que al publicarse el más reciente álbum entre la pareja llamado I Said I Love You First y diversas entrevistas que han concedido juntos posteriores a dicho lanzamiento, el afecto del público y de los seguidores de Selena hacia Benny ha sido en aumento, sobre todo por el público latinoamericano debido a la manera en que ha apoyado y aumentado la seguridad en sí misma de Selena.

¿Por qué le dicen ‘Don Seleno’ a Benny Blanco?

Debido a esa gran oleada de apoyo y cariño hacia Benny, el público de habla hispana comenzó a llamarlo ‘Don Seleno’ en todos los videos que el productor sube a TikTok. Debido a la popularidad de dicho sobrenombre, Benny se dio cuenta de esto y decidió reaccionar con un cómico video mencionando: “Benny los llama tacos de carne, pero Don Seleno los llama carne asada”, con su particular humor de siempre, el productor de cierto modo agradeció dicho apodo.

¿Cuánto cuesta la casa matrimonial de Selena Gómez y Benny Blanco?

Antes de su matrimonio con Selena Gómez, la futura pareja de esposos ya adquirió su vivienda matrimonial en Beberly Hills avaluada en $35 millones de dólares . La distribución de dicha propiedad se basa en siete habitaciones, doce baños, una biblioteca, un gimnasio, un invernadero y una piscina. La arquitectura de la casa es de estilo español. Esto, más la ubicación privilegiada, podría entrar entre las propiedades más costosas de los famosos en Estados Unidos. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta la fecha en la que Selena y Benny lleguen al altar, sus fans están ansiosos por verlos juntos como esposos y acompañarlos en esta nueva etapa de sus vidas.