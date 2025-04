Benny Blanco vendió su apartamento antes de casarse con Selena Gómez y esta fue la fortuna que costó

El pasado 11 de diciembre de 2024, Selena Gómez anunció públicamente su compromiso con el compositor y productor Benny Blanco. El repentino anuncio fue una gran noticia para los seguidores de Selena, quienes han visto en Benny un buen candidato para que ella pueda estar plena. Pese a que muchos sospechan que el compromiso había sido desde mediados de junio, la pareja lo compartió solo seis meses después.

PUBLICIDAD

¿Cuanto costó el apartamento de soltero de Bennyy Blanco?

Luego de que ambos estén más cerca de su esperada boda y finalmente poder decir ese “Sí, acepto” en el altar, se supo que Benny Blanco uno de los productores más aclamados de la industria musical vendió su apartamento de soltero en Nueva York el pasado 27 de marzo por la suma de 3,6 millones de dólares.

Según Realtor.com, en junio de 2024, el apartamento estuvo al límite de los 4 millones de dólares, pero finalmente se ajustó al valor inicial. Este valor es casi nulo para la casa que compraron entre Selena Gómez y Benny Blanco compraron a finales de 2024, ya que según lo revela Hello! Magazine, la propiedad se encuentra ubicada en Beverly Hills avaluada en 35 millones de dólares.

¿Cómo está distribuida la casa matrimonial de Benny Blanco y Selena Gómez?

La propiedad del próximo matrimonio del año, cuenta con siete habitaciones, doce baños, una biblioteca, un gimnasio, un invernadero y una piscina. La arquitectura de la casa es de estilo español. Esto, más la ubicación privilegiada, podría entrar entre las propiedades más costosas de los famosos en Estados Unidos. La compra fue efectuada poco tiempo después de oficializar su compromiso.

¿Cómo se llama el nuevo álbum de Selena Gómez?

Su más reciente trabajo musical se llama ‘I Said I Love You First’, que, claramente, está producido por Benny Blanco. Las temáticas de las canciones han sido variadas, cerrando ciclos y donde le rinde homenaje a las canciones que su madre mexicana escuchaba de pequeña ‘El muchacho de los ojos tristes’, pero que en este álbum decidió llamarlo ‘Ojos tristes’ en colaboración con The Marías. Más la cuota colombiana con J Blavin en la canción ‘I Cant Get Enough’, la versión actualizada de su primera versión de 2019.

A pesar de que la pareja no ha confirmado la fecha oficial de su matrimonio, no han parado de publicar fotos de su romántico amor en redes sociales, donde han recibido todo el amor de sus fans en este nuevo capítulo de su vida.