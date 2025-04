Novia de Epa Colombia confirmó que Yina Calderón regaló un detalle que le dio la influencer en ‘La Casa de los Famosos’

Hace una semana se dio uno de los momentos más emocionantes de lo que va de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, que recibió a Manelyk González de ‘La Casa de los Famosos All Star’ en intercambio de Melissa Gate. La persona que no tomo tan bien esta visita fue Yina Calderón, pero con el paso de los días logro dejarse conmover con los encantos de la mexicana, por lo que el día que ella regresaba a su reality, le dio una cadena como obsequio para que la conservara.

En cuanto los televidentes vieron el regalo, se dieron cuenta de que esta cadena era un regalo de Epa Colombia hacia Yina Calderón, por su ingreso al reality y por supuesto antes de haber sido capturada. Para muchos estuvo mal que hay dado algo que había sido un regalo para ella, además del costoso valor de esta joya. Es por esto, que Karol Samantha, novia de Epa Colombia, dio su opinión sobre el gesto de Yina y confirmó que esta sí era la que su pareja le había dado a Calderón.

“La cadena es un detalle costoso, pero pienso que eso puede pasar a segundo plano porque es vanidad, aquí lo verdaderamente importante es el valor sentimental con el que uno obsequia algo. Dane le dio esa cadena Yina con todo su cariño, felicitándola y sintiéndose orgullosa de ella porque iba a cumplir uno de sus sueños que era ingresar a La Casa de los Famosos. Pero bueno, si ella decidió regalarla allá ella, no somos quién para juzgar. Solo espero que esta chica, Manelyk, no la vaya a regalar, que la valore demasiado y que sepa que va de parte de la Epa Colombia.”

Novia de Epa Colombia reveló lo duro que fue ver cómo se llevaban a la influencer a la cárcel

Karol Samantha expresó el deseo de compartir un mensaje con sus seguidores y los de la influencer, en donde les sugirió que vivieran cada día como si fuera el último. Esto debido a que no se sabe cuando Dios colocara pruebas que le dan un giro por completo: “No olvidaré ese 27 de enero de 2025. Dane salió a trabajar, yo me quede en casa con la bebé a las 6:30 pm y mire las cámaras, dándome cuenta de lo que estaba pasando. No lo podía creer y todo paso muy rápido, me sentía impotente de ver como se la llevaban como si fuera una criminal (...)” expresó Karol.

Posteriormente, indicó que la trasladaron al Bunker y tres días después sería trasladada a la Cárcel el Buen Pastor: “Me derrumbé por completo, han pasado los meses y aun mi mente no asimila que estés allá (...) admiro con todo mi ser a Dane por todo lo que es y por lo que soporta diario en ese lugar. Esto en verdad no se lo deseo a absolutamente a nadie.”

La mujer ha expresado su fe a Dios y dijo que ahora solo quedaba esperar la decisión del juez, para que Epa Colombia logre estar en su hogar de nuevo.