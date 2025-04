Toxi Costeña tuvo que tomar importante decisión en ‘La Casa de los Famosos’

La Toxi Costeña ha sido una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’ que poco a poco ha sabido ganarse el corazón de los colombianos, perfilándola como una de las ganadoras, esto por su personalidad tan sincera y su lucha por estar dentro, a pesar de haber pasado tantas veces por la placa. No obstante, por estos días, le llegó un paquete de ropa, pero al parecer uno de los vestidos venía roto, lo que dio paso para preguntarse sobre quién estaba detrás del equipo de la influencer para que esto sucediera.

El manager y encargado de las redes sociales de La Toxi Costeña es Oswaldo Arcia, a quien se le empezó a acusar en redes, que no está haciendo una buena gestión con tanto con el bienestar de la Toxi, como con su imagen. Fueron tantos los rumores, que se empezó a decir que este hombre no le estaba dando las ganancias de la participante a sus hijos, generando gran alerta ante la sitación.

Razón por la que su equipo de trabajo salió a aclarar algunas de estas situaciones, en las que se incluye que ciertas personas han estado pidiendo dinero y ropa para enviarle. Por lo que por medio de las historias de Instagram de la cuenta oficia de La Toxi Costeña, indicaron:

“Amigos de las tiendas de ropa y demás, no estén enviando nada a personas que no hacen parte del equipo de trabajo de La Toxi Costeña. Todo está super bien, no está pasando nada malo. Solo están malinterpretando las cosas. Hay gente haciendo recolectas y pidiendo dinero a través de as redes para comprarle ropa supuestamente a La Toxi. Por favor no se dejen engañar que, si en estos momentos necesitamos alguna cosa, se los hacemos saber”, se lee en el comunicado.

La Agencia que se unió al Equipo de La Toxi Costeña

El encargado de comunicar la noticia fue Alejandro Marin, relacionista público y dueño de la agencia ‘AM Entertainment’, quien aseguró que se incorporaban al equipo de trabajo de la Toxi Costeña, en compañía de su manager Oswaldo Arcia. Marin aseguró que están ahí para velar por el bienestar de Cindy (Toxi Costeña) y que estarán a cargo de su imagen y por supuesto su vestuario.

“A partir de este momento, nos incorporamos oficialmente al equipo de trabajo de @latoxicostena_17. En adelante, toda la información relacionada con su imagen, vestuario y styling será canalizado por nuestra agencia. Cualquier contenido, declaración o especulación que no provenga directamente de este canal debe ser considerada como no verificada." Además, confirmaron que varias marcas ya se había contactado con ellos para poder enviarle prendas de vestir a la Toxi Costeña.