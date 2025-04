Yina Calderón reveló que le atrae Melissa Gate en ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante el día 68 de convivencia dentro de ‘La Casa de los famosos Colombia’ los participantes se alistan para lo que será la prueba del robo de salvación y también de secretos como el revelado por Yina Calderón sobre Melissa Gate.

Y es que Yina Calderón sostuvo una conversación con el cantante Andrés Altafulla en el baño de ‘La casa de los famosos Colombia’ en la que hablaban sobre los gustos, y ante esto la DJ opinó lo que sería su posición en caso de ser hombre.

“Si yo fuera hombre a mí me gustaría Melissa más que esas otras dos. Porque las otras dos, de pronto físicamente son más bellas, pero la Melissa no es por nada, al Cesár lo que es del César y la china es inteligente, y aparte de eso no anda metida en todos esos bololos de manes, maric@”, dijo Melissa Gate.

Ante sus palabras, Andrés Altafulla la secundó en sus palabras y le indicó que eso le gusta, por lo que inmediatamente Yina Calderón hizo referencia a lo que repiten las otras dos mujeres a las que hizo referencia.

“Es que eso no, gueb@n. Es una vieja que anda metida en que ‘este, que este, este le gastó, y que le este le compró y que entonces yo me voy con las amiguitas’ no, esa guebonad@”, indicó Yina Calderón.

Yina Calderón y Melissa Gate están una tregua de paz

Es de recordar que Yina Calderón y Melissa Gate han sostenido una relación llena de mucha tensión, pues desde antes de iniciar el reality de RCN tuvieron un intercambio de palabras por diferencias.

Yina Calderón y Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Desde que las dos empezaron a convivir dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ la situación empeoró hasta hace unas pocas semanas en la que empezaron a intercambiar saludos de manera moderada, pues no han vuelto a discutir.

Yina Calderón y Melissa Gate discuten en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: redes sociales

Recientemente Yina Calderón le regaló una peluca a Melissa Gate y esto marcó una cortesía entre ambas. Yina Calderón ha sabido reconocer el poderío que tiene Melissa Gate con el público tal como lo dice cuando les agradece a “Colombia, 13 países de Latinoamérica, Rusia en colaboración con Río”.